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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 31 января 2018
Милан
31.01.2018, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Лацио
27'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
Ф. Борини
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Нани
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Доннарумма
20
Абате
19
Бонуччи
26
Романьоли
5
Локателли
19
Кессье
7
Бонавентура
6
Билья
10
Сусо
9
Калинич
16
Борини
4-4-1-1
1
Стракоша
5
Фелипе
26
Раду
8
Баста
4
Касерес
94
Лукаку
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
Остались в запасе
Милан
Лацио
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Милан - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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