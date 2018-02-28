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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 28 февраля 2018
Лацио
28.02.2018, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
103'
Желтая карточка
Ш. Раду
103'
Желтая карточка
А. Марушич
90'
+2
73'
Желтая карточка
Д. Калабрия
57'
Желтая карточка
А. Романьоли
38'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
4
Касерес
26
Раду
6
де Врей
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
10
Кутроне
Остались в запасе
Лацио
Милан
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лацио - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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