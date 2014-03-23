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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 23 марта 2014
Лацио
23.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Милан
61'
А. Гонсалес
43'
А. Конко (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Замена
С. Маури
️️️️
А. Гонсалес
87'
84'
Замена
Д. Бонера
️️️️
М. Де Шильо
Желтая карточка
С. Лулич
81'
Замена
О. Онази
️️️️
Л. Билья
79'
76'
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Поли
70'
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ! 1:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
Л. Билья
61'
58'
Желтая карточка
М. Эссьен
Замена
С. Лулич
️️️️
Б. Переа
55'
55'
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
К. Ледесма
45'
+1
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Конко
Желтая карточка
Б. Переа
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Лукас Билья
ОП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
(К)
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Элдер Поштига
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-3-2
1
Бериша
26
Раду
20
Бьява
6
Новаретти
25
Конко
6
Билья
24
Ледесма
15
Гонсалес
87
Кандрева
17
Кейта
34
Переа
4-2-3-1
32
Амелия
22
Де Шильо
23
Рами
5
Мексес
19
Констан
34
Де Йонг
2
Эссьен
3
Хонда
10
Кака
15
Поли
11
Паццини
15
Гонсалес
6
Маури
6
Маури
15
Гонсалес
34
Переа
19
Лулич
19
Лулич
34
Переа
6
Билья
12
Онази
12
Онази
6
Билья
22
Де Шильо
23
Бонера
23
Бонера
22
Де Шильо
15
Поли
4
Мунтари
4
Мунтари
15
Поли
3
Хонда
45
Балотелли
45
Балотелли
3
Хонда
Остались в запасе
Лацио
Милан
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
9
Элдер Поштига
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
9
Элдер Поштига
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Лацио - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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