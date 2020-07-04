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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 04 июля 2020
Лацио
04.07.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 3
Завершен
Милан
23'
Х. Чалханоглу
34'
З. Ибрагимович (П)
59'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
86'
Замена
Л. Билья
️️️️
Ф. Кессье
82'
Желтая карточка
Л. Пакета
Желтая карточка
Д. Лукаку
78'
71'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Д. Бонавентура
71'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Конти
Замена
Д. Андерсон
️️️️
С. Милинкович-Савич
67'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Х. Корреа
64'
59'
ГОЛ! 0:3!
А. Ребич
Пас отдал
Д. Бонавентура
Замена
Д. Вавро
️️️️
Ш. Раду
55'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
55'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Л. Лейва
46'
46'
Замена
А. Ребич
️️️️
З. Ибрагимович
38'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Х. Чалханоглу
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Ибрагимович
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
4-3-2-1
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
24
Джони
18
Альберто
32
Корреа
4-4-1-1
1
Доннарумма
26
Романьоли
13
Конти
24
Кьер
19
Эрнандес
19
Кессье
10
Беннасер
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
22
Милинкович-Савич
33
Андерсон
33
Андерсон
22
Милинкович-Савич
26
Раду
3
Вавро
3
Вавро
26
Раду
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
32
Корреа
32
Катальди
32
Катальди
32
Корреа
6
Лейва
11
Адеканье
11
Адеканье
6
Лейва
11
Ибрагимович
9
Ребич
9
Ребич
11
Ибрагимович
20
Чалханоглу
11
Пакета
11
Пакета
20
Чалханоглу
13
Конти
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Конти
7
Бонавентура
33
Крунич
33
Крунич
7
Бонавентура
19
Кессье
6
Билья
6
Билья
19
Кессье
Остались в запасе
Лацио
Милан
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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