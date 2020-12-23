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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 23 декабря 2020
Милан
23.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Лацио
10'
А. Ребич
17'
Х. Чалханоглу (П)
90+2'
Т. Эрнандес
28'
Л. Альберто
59'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
ГОЛ! 3:2!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
90'
+2
Замена
Д. Мальдини
️️️️
С. Кастильехо
90'
+2
89'
Замена
У. Худт
️️️️
Патрик
88'
Желтая карточка
В. Мурики
80'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Р. Леау
79'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
78'
74'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
74'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ч. Иммобиле
64'
Желтая карточка
Л. Альберто
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
46'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Г. Эскаланте
Желтая карточка
Р. Крунич
41'
39'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
32'
Замена
В. Мурики
️️️️
Х. Корреа
28'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
28'
ГОЛ! 2:1!
Л. Альберто
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Чалханоглу
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
83
Энцо Адеагбо
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
15
Калюлю
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
20
Чалханоглу
33
Крунич
27
Леау
9
Ребич
56
Салемакерс
3-2-2-1-2
25
Рейна
5
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
8
Эскаланте
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
27
Леау
10
Хеуге
10
Хеуге
27
Леау
Кастильехо
70
Мальдини
70
Мальдини
Кастильехо
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
4
Патрик
29
Худт
29
Худт
4
Патрик
8
Эскаланте
32
Катальди
32
Катальди
8
Эскаланте
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
9
Иммобиле
8
Перейра
8
Перейра
9
Иммобиле
32
Корреа
19
Мурики
19
Мурики
32
Корреа
Остались в запасе
Милан
Лацио
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
54
Дамиано Франко
ЦЗ
83
Энцо Адеагбо
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
Остались в запасе
54
Дамиано Франко
ЦЗ
83
Энцо Адеагбо
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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