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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 03 ноября 2019
Милан
03.11.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
28'
Баштуш (АГ)
25'
Ч. Иммобиле
83'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
88'
Желтая карточка
Д. Катальди
Желтая карточка
И. Беннасер
87'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Р. Крунич
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
82'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Ф. Кайседо
70'
Желтая карточка
Л. Лейва
64'
Желтая карточка
М. Пароло
64'
Желтая карточка
Ш. Раду
60'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Милинкович-Савич
60'
Замена
М. Пароло
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Р. Крунич
55'
Замена
Р. Леау
️️️️
Л. Пакета
53'
Желтая карточка
Л. Дуарте
51'
43'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Кастильехо
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Баштуш
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
3
Дуарте
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
33
Крунич
10
Беннасер
11
Пакета
70
Кастильехо
9
Пентек
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
15
Баштуш
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
11
Пакета
27
Леау
27
Леау
11
Пакета
70
Кастильехо
9
Ребич
9
Ребич
70
Кастильехо
33
Крунич
7
Бонавентура
7
Бонавентура
33
Крунич
Кайседо
32
Катальди
32
Катальди
Кайседо
9
Иммобиле
16
Пароло
16
Пароло
9
Иммобиле
20
Милинкович-Савич
10
Кайседо
10
Кайседо
20
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Милан
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Лацио
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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