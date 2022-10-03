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Марко Джампаоло
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Марко Джампаоло
Тренер
Имя
Марко
Фамилия
Джампаоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 августа 1967
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Сампдория
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.08.2022
Сампдория
1 : 0
Реджина
3 октября 2022
07:20
«Сампдория» уволила главного тренера
11 сентября 2022
08:51
Тренер «Сампдории» Джампаоло: «Я назвал судью матча с «Миланом» засранцем»
19 января 2022
17:37
Экс-тренер «Милана» Джампаоло вернулся в «Сампдорию» спустя 2,5 года
16 января 2022
18:27
«Сампдория» хочет вернуть тренера Джампаоло
26 декабря 2021
01:32
Джампаоло может сменить Мотту в «Специи»
18 января 2021
22:33
«Торино» уволил Джампаоло с поста главного тренера
18 марта 2020
01:00
Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»
21 октября 2019
10:53
Три последних тренера «Милана» не смогли победить в дебютном матче
1
8 октября 2019
23:40
Джампаоло проработал в «Милане» 111 дней. Это антирекорд клуба
1
20:36
Официально
«Милан» уволил Джампаоло
4
12:12
Журналист Романо: «Милан» уволил Джампаоло. Новым тренером станет Пиоли
2
7 октября 2019
13:07
Football Italia: Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло
1
4 октября 2019
19:48
Тренер «Милана» Джампаоло – об отставке: «Никогда. Уйти значит сдаться. Мы никогда не сдаемся»
1 октября 2019
10:41
Мальдини встретится с Шевченко. Украинец может возглавить «Милан»
7
27 сентября 2019
12:20
Гаттузо может вернуться в «Милан»
4
01:53
Джампаоло – после поражения от «Торино»: «Милан» показал свою лучшую игру в сезоне»
3
23 сентября 2019
23:17
Спаллетти может возглавить «Милан»
08:21
Calciomercato: «Милан» не собирается увольнять Джампаоло
1
23 июня 2019
06:49
Джампаоло – о назначении в «Милан»: «Я очень много работал, чтобы получить этот шанс»
1
20 июня 2019
10:23
Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»
19 июня 2019
21:05
Фото
Джампаоло – главный тренер «Милана»
4
15 июня 2019
13:34
Джампаоло покинул «Сампдорию». Тренер близок к назначению в «Милан»
1
6 июня 2019
14:59
Calciomercato: «Милан» согласовал с Джампаоло двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона за сезон
3
1 июня 2019
00:24
Джампаоло – основной кандидат на пост тренера «Милана»
12 мая 2019
12:56
Бенитес и Гасперини – претенденты на пост тренера «Ромы»
16 марта 2019
11:47
Сарри – кандидат на пост главного тренера «Интера»
57
26 мая 2016
17:04
Мартускьелло возглавил «Эмполи»
6 апреля 2016
10:20
В «Милане» назвали кандидатов на должность главного тренера
3
29 сентября 2015
20:41
Игрок «Эмполи», главный тренер клуба и спортивный директор дисквалифицированы
08.10.2019 12:40
У «Милана» снова все плохо. Игра хромает, руководство думает о новом тренере
Но даже в этой ситуации главная цель боссов – прибыль.
4
19.06.2019 21:49
Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри
Ждите развитие молодежи и мало звезд.
8
30.05.2017 09:25
«Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера Италии
Одно из главных открытий для всей Европы в этом сезоне − «Аталанта» с итоговым четвертым местом в Серии А. Затащил ее туда тренер, который много лет бился за свою тактику, даже когда его ругали собственные игроки, а президенты клубов открыто называли худшим в истории. Виталий Ошовский – о победившем всех Джан Пьеро Гасперини.
2
30.09.2019 20:57
Андрей Шевченко может уйти в Милан
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению. Отмечается, что в настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко
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