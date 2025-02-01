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Команды
Лечче
Марко Джампаоло
Марко Джампаоло
Лечче
Италия
2 августа 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Тренер «Лечче» подтвердил переход защитника в «Манчестер Юнайтед»
2025.02.01 10:47
«Сампдория» уволила главного тренера
2022.10.03 07:20
Тренер «Сампдории» Джампаоло: «Я назвал судью матча с «Миланом» засранцем»
2022.09.11 08:51
Экс-тренер «Милана» Джампаоло вернулся в «Сампдорию» спустя 2,5 года
2022.01.19 17:37
«Сампдория» хочет вернуть тренера Джампаоло
2022.01.16 18:27
Джампаоло может сменить Мотту в «Специи»
2021.12.26 01:32
«Торино» уволил Джампаоло с поста главного тренера
2021.01.18 22:33
Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»
2020.03.18 01:00
Три последних тренера «Милана» не смогли победить в дебютном матче
2019.10.21 10:53
1
Джампаоло проработал в «Милане» 111 дней. Это антирекорд клуба
2019.10.08 23:40
1
Официально
«Милан» уволил Джампаоло
2019.10.08 20:36
4
Журналист Романо: «Милан» уволил Джампаоло. Новым тренером станет Пиоли
2019.10.08 12:12
2
Football Italia: Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло
2019.10.07 13:07
1
Тренер «Милана» Джампаоло – об отставке: «Никогда. Уйти значит сдаться. Мы никогда не сдаемся»
2019.10.04 19:48
Мальдини встретится с Шевченко. Украинец может возглавить «Милан»
2019.10.01 10:41
7
Гаттузо может вернуться в «Милан»
2019.09.27 12:20
4
Джампаоло – после поражения от «Торино»: «Милан» показал свою лучшую игру в сезоне»
2019.09.27 01:53
3
Спаллетти может возглавить «Милан»
2019.09.23 23:17
Calciomercato: «Милан» не собирается увольнять Джампаоло
2019.09.23 08:21
1
Джампаоло – о назначении в «Милан»: «Я очень много работал, чтобы получить этот шанс»
2019.06.23 06:49
1
Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»
2019.06.20 10:23
Фото
Джампаоло – главный тренер «Милана»
2019.06.19 21:05
4
Джампаоло покинул «Сампдорию». Тренер близок к назначению в «Милан»
2019.06.15 13:34
1
Calciomercato: «Милан» согласовал с Джампаоло двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона за сезон
2019.06.06 14:59
3
Джампаоло – основной кандидат на пост тренера «Милана»
2019.06.01 00:24
Бенитес и Гасперини – претенденты на пост тренера «Ромы»
2019.05.12 12:56
Сарри – кандидат на пост главного тренера «Интера»
2019.03.16 11:47
57
Мартускьелло возглавил «Эмполи»
2016.05.26 17:04
В «Милане» назвали кандидатов на должность главного тренера
2016.04.06 10:20
3
Игрок «Эмполи», главный тренер клуба и спортивный директор дисквалифицированы
2015.09.29 20:41
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