Calciomercato: «Милан» согласовал с Джампаоло двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона за сезон

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло в ближайшее время может возглавить «Милан».

По информации Calciomercato, 51-летний специалист согласовал с миланцами двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон при условии достижения определенных целей. Зарплата тренера составит 2 миллиона евро в год – в два раза больше, чем он зарабатывает в клубе из Генуи.

«Милан» заплатит «Сампдории» компенсацию. Официальное назначение Джампаоло может состояться в начале следующей недели.

В сезоне-2018/19 «Сампдория» под руководством Джампаоло заняла девятое место в Серии А.