Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Calciomercato: «Милан» согласовал с Джампаоло двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона за сезон

    Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло в ближайшее время может возглавить «Милан».

    По информации Calciomercato, 51-летний специалист согласовал с миланцами двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон при условии достижения определенных целей. Зарплата тренера составит 2 миллиона евро в год – в два раза больше, чем он зарабатывает в клубе из Генуи.

    «Милан» заплатит «Сампдории» компенсацию. Официальное назначение Джампаоло может состояться в начале следующей недели.

    В сезоне-2018/19 «Сампдория» под руководством Джампаоло заняла девятое место в Серии А.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1915

      Dgad 2 часа назад

      А других вариантов не было чтоли? Милан меня что то все больше и больше разочаровывает хоть я за них и болею с детства в Серии А. зачем тогда уволили Гаттузо если нет адекватной замены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      OBOLEV 2 часа назад

      Думаю не лучший вариант

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru