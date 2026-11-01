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Серия А 2026/2027
Команды
Лечче
Марко Джампаоло
Статистика
Марко Джампаоло - статистика
Лечче
Италия
2 августа 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
1 : 2
11.10.2026
Болонья
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Италия. Серия А 2022/2023
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Италия. Серия А 2020/2021
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Италия. Кубок 2011/2012
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Италия. Серия А 2010/2011
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Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Лечче
10
3
7
0
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
1 : 2
11.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
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0 : 2
23.08.2026
Лечче
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