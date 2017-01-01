Гаттузо может вернуться в «Милан»

Им назло Интеру надо Спалетти позвать, вот рубилово будет..
Руководство «Милана» рассматривает вариант с возвращением Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера, сообщает Football Italia.
По информации источника, 41-летний итальянский специалист может снова возглавить команду в случае увольнения Марко Джампаоло.
- Гаттузо тренировал «Милан» с ноября 2017-го по май 2019 года.
- По итогам пяти туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
- Миланцы набрали шесть очков, одержав две победы и потерпев три поражения.