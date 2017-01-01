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    Гаттузо может вернуться в «Милан»

    Руководство «Милана» рассматривает вариант с возвращением Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера, сообщает Football Italia.

    По информации источника, 41-летний итальянский специалист может снова возглавить команду в случае увольнения Марко Джампаоло.

    • Гаттузо тренировал «Милан» с ноября 2017-го по май 2019 года.
    • По итогам пяти туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
    • Миланцы набрали шесть очков, одержав две победы и потерпев три поражения.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +837

      AHTUNGBOL 14 минут назад

      Им назло Интеру надо Спалетти позвать, вот рубилово будет..

      0
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      Рейтинг: +32797

      portero 50 минут назад

      Агент Гатузо ищет варианты перичисляются все возможные команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4240

      серега кашин 58 минут назад

      зачем милану менять шило на мыло

      1
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