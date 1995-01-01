«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ

Спартак явно))
Экс-полузащитник и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в Москве, чтобы возглавить клуб РПЛ.
Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Лацио» и «Интер» Майами.
Дженнаро покинул «Милан» по окончанию прошлого сезона.
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Экс-полузащитник и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в Москве, чтобы возглавить клуб РПЛ.
Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Лацио» и «Интер» Майами.
Дженнаро покинул «Милан» по окончанию прошлого сезона.
Он в Москве, чтобы посетить Россию, потусить тут немного, сходить на красную площадь. Потом уедет обратно. Тренировать он никого не планирует, журналисты всех наших гостей записывают в тренеры команд
Хотелось быдеть его в Торпедо. Команда планирует выход в РПЛ , а тренера с лицензиями всех уровней пока что нет. Вот и не помешал бы
Динаму?
После Лацио и Майами появился вариант Спартак или Динамо ???
Парень на расхват.
Спартак видимо, ищ крайности в крайность... жаль болел, сначала пиджак унылый, щас бешеный гатузо, но нулевый тактик...брееееееед
Если это Спартак, то даже не смешно...
А может и стоит взбодрить это сонное царство.
Кнут нужен, а на пряник ещё не наиграли.
))) трехконечный)