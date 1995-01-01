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    «Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ

    Экс-полузащитник и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в Москве, чтобы возглавить клуб РПЛ.

    Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Лацио» и «Интер» Майами.

    Дженнаро покинул «Милан» по окончанию прошлого сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8106

      KLIM777 8 минут назад

      Спартак явно))

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      Рейтинг: +1091

      FRZZ 8 минут назад

      Очередная чушь......

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      Рейтинг: +11737

      bset 9 минут назад

      В Москву или Майами? Хм...

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      Рейтинг: +776

      loko-the_best 19 минут назад

      Он в Москве, чтобы посетить Россию, потусить тут немного, сходить на красную площадь. Потом уедет обратно. Тренировать он никого не планирует, журналисты всех наших гостей записывают в тренеры команд

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      Рейтинг: +95

      DrDoom 24 минуты назад

      Скорей бы Балотелли стал стренером...

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      Рейтинг: +301

      Кузьмич на трибуне 25 минут назад

      Хотелось быдеть его в Торпедо. Команда планирует выход в РПЛ , а тренера с лицензиями всех уровней пока что нет. Вот и не помешал бы

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      Рейтинг: +5843

      mihail200606 28 минут назад

      Динаму?

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      Рейтинг: +1415

      Борат 44 минуты назад

      Скорее всего вместо палыча, который продул балтике)))

      0
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      Рейтинг: +1177

      Alekxei Z. 1 час назад

      После Лацио и Майами появился вариант Спартак или Динамо ???
      Парень на расхват.

      0
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      Рейтинг: +2214

      InterMilLano1908 1 час назад

      Спартак видимо, ищ крайности в крайность... жаль болел, сначала пиджак унылый, щас бешеный гатузо, но нулевый тактик...брееееееед

      3
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      Рейтинг: +32789

      portero > InterMilLano1908 1 час назад

      Если это Спартак, то даже не смешно...

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      Рейтинг: +1177

      Alekxei Z. > portero 58 минут назад

      А может и стоит взбодрить это сонное царство.
      Кнут нужен, а на пряник ещё не наиграли.

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      Рейтинг: +249

      Николай71 > Alekxei Z. 41 минуту назад

      ))) трехконечный)

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