Гаттузо может стать главным тренером «Интер Майами»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить клуб «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

При этом Гаттузо отказался от предложения перейти в «Нант», сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Ранее The Sun писал, что «Интер Майами» возглавит главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

Совладелец «Интера» Хорхе Мас заявлял, что тренировать команду будет опытный европейский специалист. «Это тот, кого вы знаете, он тренировал на самом высоком уровне и играл на самом высоком уровне», – сказал он.