Гаттузо может возглавить «Лацио»

Легенда милана хочет стать лациком???
Руководство «Лацио» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Football Italia.
По информации источника, из-за провального старта команды в Серии А и Лиге Европы клуб может уволить Симоне Индзаги.
Если это произойдет, то римлян, скорее всего, возглавит Дженнаро Гаттузо. На сегодняшний день его кандидатура считается приоритетной.
- В чемпионате Италии «Лацио» набрал четыре очка в трех матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.
- В Лиге Европы столичная команда в стартовом туре проиграла «ЧФР Клужу».
- Последним местом работы Гаттузо был «Милан».