Гаттузо может возглавить «Лацио»

Руководство «Лацио» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Football Italia.

По информации источника, из-за провального старта команды в Серии А и Лиге Европы клуб может уволить Симоне Индзаги.

Если это произойдет, то римлян, скорее всего, возглавит Дженнаро Гаттузо. На сегодняшний день его кандидатура считается приоритетной.