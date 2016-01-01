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    Гаттузо может возглавить «Лацио»

    Руководство «Лацио» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Football Italia.

    По информации источника, из-за провального старта команды в Серии А и Лиге Европы клуб может уволить Симоне Индзаги.

    Если это произойдет, то римлян, скорее всего, возглавит Дженнаро Гаттузо. На сегодняшний день его кандидатура считается приоритетной.

    • В чемпионате Италии «Лацио» набрал четыре очка в трех матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.
    • В Лиге Европы столичная команда в стартовом туре проиграла «ЧФР Клужу».
    • Последним местом работы Гаттузо был «Милан».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +512

      Randy Ram 31 минуту назад

      Легенда милана хочет стать лациком???

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