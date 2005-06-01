Мальдини встретится с Шевченко. Украинец может возглавить «Милан»

Сегодня, 1-го октября, «Аталанта» примет «Шахтер» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Сан Сиро» и начнется в 19:55 по московскому времени.

После матча технический директор «Милана» Паоло Мальдини встретится с бывшими игроками клуба, включая Андрея Шевченко.

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на TMW писал о том, что главный тренер сборной Украины может стать главным тренером «Милан».

В мае пост главного тренера клуба покинул Дженнаро Гаттузо, а в июне должность занял Марко Джампаоло. Под его руководством команда набрала шесть очков в шести турах Серии А и занимает 16-е место в турнирной таблице.