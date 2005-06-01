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    Мальдини встретится с Шевченко. Украинец может возглавить «Милан»

    Сегодня, 1-го октября, «Аталанта» примет «Шахтер» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Сан Сиро» и начнется в 19:55 по московскому времени.

    После матча технический директор «Милана» Паоло Мальдини встретится с бывшими игроками клуба, включая Андрея Шевченко.

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на TMW писал о том, что главный тренер сборной Украины может стать главным тренером «Милан».

    В мае пост главного тренера клуба покинул Дженнаро Гаттузо, а в июне должность занял Марко Джампаоло. Под его руководством команда набрала шесть очков в шести турах Серии А и занимает 16-е место в турнирной таблице.

    • По информации Calciomercato, «Милан» также могут возглавить Руди Гарсия или Клаудио Раньери. Рассматривается вариант с возвращением Гаттузо, который близок к сотрудничеству с «Дженоа».

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7449

      alex1951 56 минут назад

      Шеве крупно повезет ,если выбор падет на него...
      Из обоср. страны в солнечную,любимую Италию.. Жисть удалась.

      0
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      Рейтинг: +1674

      neveldomha 1 час назад

      Это даже не бред))))))))

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