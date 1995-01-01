Шевченко может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением Андрея Шевченко на должность главного тренера.

Украинский специалист может сменить на этом посту Марко Джампаоло.

По информации Tuttomercatoweb, в ближайшее время руководство клуба примет решение – дать еще неделю действующему тренеру на исправление ситуации или уже сейчас вести переговоры с его возможными преемниками.