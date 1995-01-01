Шевченко может возглавить «Милан»

Это что, издевательство: "...дать еще неделю действующему тренеру на исправление ситуации...)??
За неделю клуб может... ОДИН РАЗ СЫГРАТЬ.. Ну... выиграют и что?)))
Ежу понятно: тренера уже решили уволить.
«Милан» рассматривает вариант с приглашением Андрея Шевченко на должность главного тренера.
Украинский специалист может сменить на этом посту Марко Джампаоло.
По информации Tuttomercatoweb, в ближайшее время руководство клуба примет решение – дать еще неделю действующему тренеру на исправление ситуации или уже сейчас вести переговоры с его возможными преемниками.