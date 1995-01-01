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    Шевченко может возглавить «Милан»

    «Милан» рассматривает вариант с приглашением Андрея Шевченко на должность главного тренера.

    Украинский специалист может сменить на этом посту Марко Джампаоло.

    По информации Tuttomercatoweb, в ближайшее время руководство клуба примет решение – дать еще неделю действующему тренеру на исправление ситуации или уже сейчас вести переговоры с его возможными преемниками.

    • Шевченко сейчас возглавляет сборную Украины.
    • «Милан» назначил Джампаоло 19 июня.
    • Команда набрала шесть очков в шести турах Серии А и занимает 12-е место в турнирной таблице.
    • Следующий соперник – «Дженоа».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 06:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3920

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Это что, издевательство: "...дать еще неделю действующему тренеру на исправление ситуации...)??
      За неделю клуб может... ОДИН РАЗ СЫГРАТЬ.. Ну... выиграют и что?)))
      Ежу понятно: тренера уже решили уволить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6016

      piligrim1986 3 часа назад

      а вот это будет интересно и эпично))))

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