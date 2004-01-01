Журналист Романо: «Милан» уволил Джампаоло. Новым тренером станет Пиоли

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что главный тренер «Милана» Марко Джампаоло подал в отставку.

«Марко Джампаоло уволен из «Милана». Новым главным тренером станет Стефано Пиоли», – написал Романо в твиттере.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло.