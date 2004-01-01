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    Журналист Романо: «Милан» уволил Джампаоло. Новым тренером станет Пиоли

    Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что главный тренер «Милана» Марко Джампаоло подал в отставку.

    «Марко Джампаоло уволен из «Милана». Новым главным тренером станет Стефано Пиоли», – написал Романо в твиттере.

    Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло.

    • Команда по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своeм активе девять очков.
    • Джампаоло стал главным тренером «Милана» в июне. До этого он возглавлял «Сампдорию».

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.

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