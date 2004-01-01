Журналист Романо: «Милан» уволил Джампаоло. Новым тренером станет Пиоли

Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что главный тренер «Милана» Марко Джампаоло подал в отставку.
«Марко Джампаоло уволен из «Милана». Новым главным тренером станет Стефано Пиоли», – написал Романо в твиттере.
Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло.
- Команда по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своeм активе девять очков.
- Джампаоло стал главным тренером «Милана» в июне. До этого он возглавлял «Сампдорию».
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.