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    Football Italia: Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло

    «Милан» по-прежнему рассматривает вопрос со сменой главного тренера.

    Сообщается, что победа в субботнем матче против «Дженоа» не укрепила позиции Марко Джампаоло.

    По информации Football Italia, если 52-летний специалист все-таки покинет пост, то его, вероятнее всего, заменит либо Лучано Спаллетти, либо Стефано Пиоли.

    Также в шорт-лист клуба входят Клаудио Раньери и Руди Гарсия. Переговоры с Марселино Гарсией Торалем завершились еще на начальной стадии. Возвращение Дженнаро Гаттузо маловероятно, поскольку у него конфликт с некоторыми директорами «Милана», в частности, с Паоло Мальдини.

    Команда по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своeм активе девять очков.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3536

      dinar7777dinar 1 час назад

      Лучше уж раньери. Спаллети никчемность

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