Football Italia: Спаллетти и Пиоли – основные кандидаты на пост главного тренера «Милана» в случае увольнения Джампаоло

«Милан» по-прежнему рассматривает вопрос со сменой главного тренера.

Сообщается, что победа в субботнем матче против «Дженоа» не укрепила позиции Марко Джампаоло.

По информации Football Italia, если 52-летний специалист все-таки покинет пост, то его, вероятнее всего, заменит либо Лучано Спаллетти, либо Стефано Пиоли.

Также в шорт-лист клуба входят Клаудио Раньери и Руди Гарсия. Переговоры с Марселино Гарсией Торалем завершились еще на начальной стадии. Возвращение Дженнаро Гаттузо маловероятно, поскольку у него конфликт с некоторыми директорами «Милана», в частности, с Паоло Мальдини.

Команда по итогам семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своeм активе девять очков.