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    Джампаоло – основной кандидат на пост тренера «Милана»

    Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло может продолжить карьеру в «Милане».

    Миланцы рассматривают 51-летнего специалиста как первого кандидата на замену Дженнаро Гаттузо, покинувшего команду. Клуб уже вступил с Джампаоло в контакт.

    В шорт-лист «Милана» также входят Симоне Индзаги («Лацио») и Роберто де Церби («Сассуоло»).

    Джампаоло считает, что пришло время сменить клуб, и уже уведомил о своем решении президента Массимо Ферреро и спортивного директора Карло Ости. Ферреро, в свою очередь, не хочет отпускать тренера и предложил ему новый трехлетний контракт до 2022 года. Он попросил Джампаоло взять недельный отпуск, чтобы обдумать свое будущее.

    Джампаоло ждет предложений от «Милана» или «Болоньи», если ее главный тренер Синиша Михайлович возглавит «Рому».

    В сезоне-2018/19 «Сампдория» заняла девятое место в Серии А. «Милан» финишировал пятым.

    Источник: Football Italia

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