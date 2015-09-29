Игрок «Эмполи», главный тренер клуба и спортивный директор дисквалифицированы

Главный тренер «Эмполи» Марко Джампаоло и его подопечный полузащитник Риккардо Сапонара дисквалифицированы за некорректное отношение к судьям во время матча Серии А против «Фрозиноне» (2:0).

Сапонара получил прямую красную карточку за оскорбление судьи, однако и после удаления продолжал вести себя неподобающим образом. В результате оттаскивать его от судьи пришлось партнерам по команде. За это игрок наказан трехматчевой дисквалификацией.

Марко Джампаоло оскорбил четвертого судью, а после матча некорректно высказался и в адрес главного арбитра. Наставнику назначили наказание в один матч дисквалификации.

Кроме того, наказан и спортивный директор клуба Марчелло Карпи, который выбежал на поле и пытался объясниться с арбитром. Он не сможет представлять «Эмполи» до 20 октября.