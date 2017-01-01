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    Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»

    В среду «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

    51-летний специалист заключил с новым клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    Примечательно, что в октябре 2017 года Джампаоло, будучи тренером «Сампдории», признавался в любви «Интеру» – принципиальному сопернику «Милана».

    «Я фанат «Интера». Я поддерживаю их с детства. Безусловно, я, как тренер, думаю об интересах своей команды, но «Интер» всегда был клубом моего сердца. Работать там – мое желание, моя страсть. Я бы хотел тренировать «Интер» хотя бы один день. После «Сампдории» работа в «Интере» была бы для меня великолепным вариантом», – цитирует Джампаоло Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    Источник: Бомбардир.ру

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