Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»

В среду «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

51-летний специалист заключил с новым клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Примечательно, что в октябре 2017 года Джампаоло, будучи тренером «Сампдории», признавался в любви «Интеру» – принципиальному сопернику «Милана».

«Я фанат «Интера». Я поддерживаю их с детства. Безусловно, я, как тренер, думаю об интересах своей команды, но «Интер» всегда был клубом моего сердца. Работать там – мое желание, моя страсть. Я бы хотел тренировать «Интер» хотя бы один день. После «Сампдории» работа в «Интере» была бы для меня великолепным вариантом», – цитирует Джампаоло Football Italia со ссылкой на La Repubblica.