Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Джампаоло – главный тренер «Милана»

    «Милан» назначил нового главного тренера. Им стал Марко Джампаоло, который на прошлой неделе покинул «Сампдорию».

    Контракт с «Миланом» будет действовать два года, предусмотрена возможность продления. Согласно СМИ, зарплата Джампаоло составит 2 миллиона евро в год.

    • В сезоне-2018/19 «Сампдория» под руководством Джампаоло заняла девятое место в Серии А.
    • Тренер работал в Генуе в течение трех сезонов.
    • Джампаоло работает с итальянскими клубами в качестве главного тренера с 2006 года.

    Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри

    Источник: Твиттер «Милана»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:05
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +637

      Жёлто-синий 33 минуты назад

      Не на долго

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      rossonero666 1 час назад

      Юве подписал Сарри, Интер Конте, а у нас опять кот в мешке. Но как бы там ни было удачи! В добрый путь с надеждой на очередной сезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      AtticusFinch 1 час назад

      По Сеньке и шапка!

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru