Джампаоло – главный тренер «Милана»

«Милан» назначил нового главного тренера. Им стал Марко Джампаоло, который на прошлой неделе покинул «Сампдорию».

Контракт с «Миланом» будет действовать два года, предусмотрена возможность продления. Согласно СМИ, зарплата Джампаоло составит 2 миллиона евро в год.

В сезоне-2018/19 «Сампдория» под руководством Джампаоло заняла девятое место в Серии А.

Тренер работал в Генуе в течение трех сезонов.

Джампаоло работает с итальянскими клубами в качестве главного тренера с 2006 года.

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