Ждите развитие молодежи и мало звезд.

Дженнаро Гаттузо ушел из «Милана», потому что не был согласен с новым вектором развития. Он хотел новых элитных футболистов и борьбы за Лигу чемпионов, но исполнительный директор Иван Газидис выбрал другой путь: минимизирование бюджета, выгодная продажа лидеров и ставка на молодых. В «Милане» посчитали, что с ролью главного тренера такой команды лучше всего справится Марко Джампаоло.

Дисклеймер Официальной информации о назначении Джампаоло пока нет, но почти все итальянские издания говорят одно и то же: «Милан» все объявит в ближайшее время

Итак. Кто это вообще такой?

Болтался с середняком в третьей лиге

Завершив карьеру футболиста, Джампаоло успел год поработать скаутом, а потом ещe пять лет побыть ассистентом в низших итальянских лигах. Главным тренером он впервые стал в «Кальяри», где отработал относительно успешные полтора сезона (16 место в Серии А). Затем был хороший год в «Сиене» (13 место) и полшага до «Ювентуса» – туринцы почти назначили его, но в последний момент передумали и выбрали Чиро Феррару.

После этого у Джампаоло начался жуткий спад. Его отовсюду увольняли, и он каждый раз менял клуб на более слабый. Так он докатился до «Кремонезе», которая играла в Серии С (третья итальянская лига). И даже там он по итогам сезона занял лишь десятое место. В Италии считали, что когда-то перспективный тренер окончательно деградировал.

Похоже, единственное место, где в него верили, было в Эмполи. Тогда клубу не был нужен специалист, который тут же даст результат. Руководство «Эмполи» искало человека, способного заменить Маурицио Сарри. И, выбрав Джампаоло, попало максимально точно.

Марко продолжил развивать команду в стиле Сарри. В клубе говорили, что они будто и не заметили смены тренера. При Джампаоло команда спрогрессировала и заняла 11-е место (с Сарри – только 15-е).

«Мне повезло, что «Эмполи» руководил Сарри, с которым у нас одинаковая философия игры: организация, динамика и владение мячом, – говорил Джампаоло. Мне не нужно было обучать игроков моему видению футбола. Я знал Маурицио всю жизнь, я отлично чувствую его стиль».

Когда у самого Сарри спросили, кто из тренеров наиболее близок к нему по идеологии, он назвал Джампаоло.

Давал стиль «Сампдории»

Для простого зрителя «Сампдория» последних лет – обычный невзрачный итальянский клуб, болтающийся в середине таблицы. На деле – это одна из самых стильных команд Серии А. Стала она такой, когда туда после года в «Эмполи» пришел Джампаоло.

При нем команда не добивалась высоких результатов и действительно была середняком – занимала 11, 10 и 9 места (и даже тут прослеживается прогресс). Но команда каждый год продавала лидеров, а Джампаоло перестраивался, находил новые таланты и не проседал в качестве.

Именно при Марко раскрылись Шкриньяр, Зелински, Муриэль, Шик, Бруну Фернандеш и Торрейра. Джампаоло находил им всем идеальные роли в своих построениях и выводил на новый уровень. Особенно показательная история с Леандро Паредесом, который до встречи с Джампаоло всю жизнь играл под нападающим. Именно Марко сделал из аргентинца глубинного плеймейкера, за что Паредес его сильно благодарил.

При Марко прогрессируют даже опытные футболисты. При нем Фабио Квальярелла выдал два лучших сезона в карьере (19 и 26 голов). Вот что сам Квальярелла думает о Джампаоло: «Он большой тренер. И у него такие же идеи, что и у Сарри. Качество составов у «Сампдории» и «Наполи» серьeзно отличается, но пока Джампаоло руководит командой, мы гарантируем себе высокий уровень игры».

Мы все знаем, в какой футбол играют команды Маурицио Сарри, поэтому подробно рассказывать о стиле Джампаоло нет особого смысла. Но если коротко: розыгрыш мяча от вратаря, короткий пас, акцент на комбинациях в центре поля, интенсивный прессинг и цикличное создание треугольников для лучшего продвижения мяча. Если вникать в детали – в стилях Джампаоло и Сарри есть различия, но в общей картинке их футбол очень похож.

Президент «Самподории» Массимо Ферреро подтверждает: «Я хотел подписать Сарри еще до того, как он ушел в «Наполи». Но мои сотрудники меня облапошили и продвинули кандидатуру другого тренера (прим. – имеет в виду Монтеллу). К счастью, спустя время я взял другого Сарри».

Что о нем говорят?

• Массимилиано Аллегри: «В Италии есть только три тренера, которые лучше меня. Конте, Маццарри и Джампаоло».

• Карло Ости, спортивный директор «Сампдории»: «Мы никогда не думали об увольнении Джампаоло. Он всегда был в центре нашего проекта. Это идеальный тренер для того, чтобы работать с молодыми талантами».

• Известный тренер и учитель Марко Джампаоло Джованни Галеоне: «Джампаоло – ботаник в хорошем смысле. В молодости он изучал, как играет «Барселона» Ван Гала.

Сначала он не давал впечатляющих результатов, но с тех пор он сильно улучшился. Он тренер, который предпочитает сбалансированную игру, он внимателен и знает, что нужно изменить. Он умный парень, и быстро поймет, чего от него хотят в «Милане».

Он хорошо работает с молодежью, потому что он заботливый и образованный. Я не говорю, что в молодости он хотел подражать Гвардиоле, но его модель была таковой. У Гвардиолы всегда были отличные команды и отличные игроки, поэтому их нельзя сравнивать».

• Легендарный тренер «Милана» Арриго Сакки тоже прокомментировал скорое назначение Джампаоло:

«Паоло абсолютно правильный челоек. Он близок к фанатам, он мастер и один из тех тренеров, которые действуют как тактик и босс одновременно».

• Фабио Капелло уже в 2009 году, когда Марко тренировал скромную «Сиену», говорил: «Джампаоло – мой наследник. Он будущее итальянского футбола».

• Самые важные слова о назначении Джампаоло в «Милан» говорит человек, который знает его лучше остальных – брат Фредерико: «Для него на первом месте не схема, а отношение, настрой, психология, атакующая идея футбола и его качество. Марко – приверженец своей идеи. Команде нужно время, чтобы понять ее, принять и развить. Главное, чтобы в клубе не спешили».

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