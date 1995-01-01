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    Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится


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    Голосов: 4
    Сегодня, 17:03
    Теперь ждем Лэмпарда в «Челси».

    Сюрприза не случилось: следующим тренером «Ювентуса» стал Маурицио Сарри. А мы только этого и ждали, ведь итальянец – лучший кандидат на эту должность. А ему самому будет намного проще в Серии А, чем в Англии.

    Сарри хорошо отработал в «Челси»

    И здесь важно обратить внимание на то, что весь сезон его критиковали. После финала кубка Лиги (помните Кепу?) над Сарри издевались все английские СМИ. Его обвиняли в том, что он не держит дисциплину, не отвечает за результат, не способен работать в серьезном клубе.

    Намного важнее, что случилось потом. Остаток сезона прошел ровно: «Челси» стал третьей командой АПЛ после доминирующих «Сити» и «Ливерпуля», Лига Европы завершилась уверенной победой и первым трофеем для Сарри. Под критикой итальянец не сломался, а только заматерел.

    «Челси» – не самый легкий клуб для работы в Англии. Практически все последние тренеры команды были уволены: Конте, Моуринью, Ди Маттео, Виллаш-Боаш. Сарри уходит добровольно.

    У Сарри есть свой стиль

    В 2019 году главные триумфаторы – яркие и харизматичные тренеры, имеющие свою яркую тактику на поле. Сарри, безусловно, тоже к ним относится. В Италии и Англии уже давно популярен термин «саррибол», характеризующий манеру игры команд этого тренера.

    • Контроль мяча
    • Быстрое передвижение из обороны в атаку
    • Короткие передачи
    • Общая нацеленность на атаку

    Главное отличие саррибола от тики-таки – передачи идут не поперек поля, а вдоль него. Сарри хочет прокачать тактику Гвардиолы и сделать ее более нацеленной на атаку. В «Ювентусе» у него будут не только ресурсы, но и время, которого не было в «Челси».

    Сарри – итальянец, и это важно

    В футболе всегда важно учитывать культурный фактор. Итальянская импульсивность Сарри совсем не вписывалась в спокойную и размеренную английскую жизнь: весь сезон мы видели, как Маурицио борется с этим.

    В середине сезона Сарри признался: проблемы команды связаны с ментальностью, а не с физической формой. Теперь все позади. В Италии Сарри слушают и уважают. «Ювентус» – идеальное место в его карьере.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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