Джампаоло покинул «Сампдорию». Тренер близок к назначению в «Милан»

«Сампдория» официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Марко Джампаоло. Контракт, действовавший до лета 2020 года, расторгнут.

По информации СМИ, генуэзцев возглавит бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло близок к назначению в «Милан».