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    Джампаоло покинул «Сампдорию». Тренер близок к назначению в «Милан»

    «Сампдория» официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Марко Джампаоло. Контракт, действовавший до лета 2020 года, расторгнут.

    По информации СМИ, генуэзцев возглавит бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло близок к назначению в «Милан».

    • В сезоне-2018/19 «Сампдория» под руководством Джампаоло заняла девятое место в Серии А.
    • Тренер работал в Генуе в течение трех сезонов.
    • Джампаоло работает с итальянскими клубами в качестве главного тренера с 2006 года.

    Источник: Официальный сайт «Сампдории»

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