Джампаоло покинул «Сампдорию». Тренер близок к назначению в «Милан»

«Сампдория» официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Марко Джампаоло. Контракт, действовавший до лета 2020 года, расторгнут.
По информации СМИ, генуэзцев возглавит бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло близок к назначению в «Милан».
- В сезоне-2018/19 «Сампдория» под руководством Джампаоло заняла девятое место в Серии А.
- Тренер работал в Генуе в течение трех сезонов.
- Джампаоло работает с итальянскими клубами в качестве главного тренера с 2006 года.