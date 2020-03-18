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  • Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»

Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»

18 марта 2020, 01:00

«Фиорентина» ищет нового тренера, который летом сменит Джузеппе Якини.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corrierre dello Sport, в сферу интересов флорентийского клуба входят шесть специалистов – Унаи Эмери, Маурисио Покеттино, Леонарду Жардим, Карлос Дунга, Марко Джампаоло и Роберто Де Дзерби.

  • По итогам 26 туров «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
  • В июне клуб купил итало-американский миллиардер Рокко Комиссо.
  • Три игрока команды заразились коронавирусом.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Фиорентина Де Дзерби Роберто Джампаоло Марко Эмери Унаи Почеттино Маурисио Якини Джузеппе Жардим Леонарду Дунга Карлос
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