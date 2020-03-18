Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»

«Фиорентина» ищет нового тренера, который летом сменит Джузеппе Якини.
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corrierre dello Sport, в сферу интересов флорентийского клуба входят шесть специалистов – Унаи Эмери, Маурисио Покеттино, Леонарду Жардим, Карлос Дунга, Марко Джампаоло и Роберто Де Дзерби.
- По итогам 26 туров «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
- В июне клуб купил итало-американский миллиардер Рокко Комиссо.
- Три игрока команды заразились коронавирусом.
Источник: Calciomercato