Игроки «Фиорентины» Кутроне и Пеццелла заразились коронавирусом

«Фиорентина» объявила о заражении еще двух своих футболистов коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что заболел сербский нападающий Душан Влахович.

Теперь же сообщается об обнаружении вируса у защитника Германа Пеццеллы и арендованного у «Вулверхэмптона» форварда Патрика Кутроне.

Помимо игроков заразился клубный физиотерапевт Стефано Дайнелли.