Игроки «Фиорентины» Кутроне и Пеццелла заразились коронавирусом

Интересно, Стефано Дайнелли кем-то приходится бывшему футболисту и капитану фиалок Дарио Дайнелли?) Патрик, Патрик, вот так уехал в аренду, блин((( Здоровья всем!
«Фиорентина» объявила о заражении еще двух своих футболистов коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что заболел сербский нападающий Душан Влахович.
Теперь же сообщается об обнаружении вируса у защитника Германа Пеццеллы и арендованного у «Вулверхэмптона» форварда Патрика Кутроне.
Помимо игроков заразился клубный физиотерапевт Стефано Дайнелли.