Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Игроки «Фиорентины» Кутроне и Пеццелла заразились коронавирусом

    «Фиорентина» объявила о заражении еще двух своих футболистов коронавирусной инфекцией.

    Ранее стало известно, что заболел сербский нападающий Душан Влахович.

    Теперь же сообщается об обнаружении вируса у защитника Германа Пеццеллы и арендованного у «Вулверхэмптона» форварда Патрика Кутроне.

    Помимо игроков заразился клубный физиотерапевт Стефано Дайнелли.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2020 12:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +573

      ARSteven89 8 часов назад

      Интересно, Стефано Дайнелли кем-то приходится бывшему футболисту и капитану фиалок Дарио Дайнелли?) Патрик, Патрик, вот так уехал в аренду, блин((( Здоровья всем!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75286
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru