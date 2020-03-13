Журналист Романо: «У форварда «Фиорентины» Влаховича – коронавирус»

Очередной игрок Серии А заразился коронавирусной инфекцией. Речь идет о нападающем «Фиорентины» Душане Влаховиче.
«У форварда «Фиорентины» Влаховича обнаружен коронавирус», – написал журналист Фабрицио Романо.
Это значит, что всей команде предстоит пройти профилактические и карантинные мероприятия. Чемпионат Италии приостановлен как минимум до апреля.
- Влахович в сезоне Серии А забил шесть голов.
- За сутки в Италии умерло от коронавируса 250 человек.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.