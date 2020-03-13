Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Романо: «У форварда «Фиорентины» Влаховича – коронавирус»

Журналист Романо: «У форварда «Фиорентины» Влаховича – коронавирус»

13 марта 2020, 21:50
1

Очередной игрок Серии А заразился коронавирусной инфекцией. Речь идет о нападающем «Фиорентины» Душане Влаховиче.

«У форварда «Фиорентины» Влаховича обнаружен коронавирус», – написал журналист Фабрицио Романо.

Это значит, что всей команде предстоит пройти профилактические и карантинные мероприятия. Чемпионат Италии приостановлен как минимум до апреля.

  • Влахович в сезоне Серии А забил шесть голов.
  • За сутки в Италии умерло от коронавируса 250 человек.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.

Италия. Серия А Фиорентина Влахович Душан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kruglov2412
1584125974
Бомбардир вы вообще нормальные нет по вашей информации за полтора часа от короновируса умерло 2000 человек!!????
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+