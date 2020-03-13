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    Журналист Романо: «У форварда «Фиорентины» Влаховича – коронавирус»

    Очередной игрок Серии А заразился коронавирусной инфекцией. Речь идет о нападающем «Фиорентины» Душане Влаховиче.

    «У форварда «Фиорентины» Влаховича обнаружен коронавирус», – написал журналист Фабрицио Романо.

    Это значит, что всей команде предстоит пройти профилактические и карантинные мероприятия. Чемпионат Италии приостановлен как минимум до апреля.

    • Влахович в сезоне Серии А забил шесть голов.
    • За сутки в Италии умерло от коронавируса 250 человек.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.

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    13.03.2020 21:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      Kruglov2412 14 часов назад

      Бомбардир вы вообще нормальные нет по вашей информации за полтора часа от короновируса умерло 2000 человек!!????

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