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    Журналист Романо: «У пятерых игроков «Сампдории» коронавирус»

    Вслед за нападающим Маноло Габбиадини коронавирус диагностирован еще у четверых футболистов «Сампдории». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

    Речь идет о Мортене Торсби, Омаре Колли, Альбине Экдале и Антонино ла Гумине. Остальные игроки команды пройдут все необходимые профилактические и карантинные мероприятия.

    • Серия А остановлена как минимум до апреля.
    • Ранее коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.

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    13.03.2020 20:08
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