Журналист Романо: «У пятерых игроков «Сампдории» коронавирус»

Вслед за нападающим Маноло Габбиадини коронавирус диагностирован еще у четверых футболистов «Сампдории». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Речь идет о Мортене Торсби, Омаре Колли, Альбине Экдале и Антонино ла Гумине. Остальные игроки команды пройдут все необходимые профилактические и карантинные мероприятия.