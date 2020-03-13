Журналист Романо: «У пятерых игроков «Сампдории» коронавирус»

Вслед за нападающим Маноло Габбиадини коронавирус диагностирован еще у четверых футболистов «Сампдории». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Речь идет о Мортене Торсби, Омаре Колли, Альбине Экдале и Антонино ла Гумине. Остальные игроки команды пройдут все необходимые профилактические и карантинные мероприятия.
- Серия А остановлена как минимум до апреля.
- Ранее коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.