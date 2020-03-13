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  • Журналист Романо: «У пятерых игроков «Сампдории» коронавирус»

Журналист Романо: «У пятерых игроков «Сампдории» коронавирус»

13 марта 2020, 20:08

Вслед за нападающим Маноло Габбиадини коронавирус диагностирован еще у четверых футболистов «Сампдории». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Речь идет о Мортене Торсби, Омаре Колли, Альбине Экдале и Антонино ла Гумине. Остальные игроки команды пройдут все необходимые профилактические и карантинные мероприятия.

  • Серия А остановлена как минимум до апреля.
  • Ранее коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 630 тысяч человек.

Италия. Серия А Сампдория Экдаль Альбин Габбиадини Маноло ла Гумина Антонино Торсбю Мортен Колли Омар
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