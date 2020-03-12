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    ⚠️ У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

    Очередной футболист заболел коронавирусной инфекцией. Речь идет о защитнике «Ювентуса» Даниэле Ругани, туринцы официально объявили о диагнозе.

    Ругани уже изолировали; составляется список лиц, с которыми футболист в последнее время контактировал. Игрок был в заявке на последний матч «Ювентуса» против «Интера».

    При правильном лечении выздоровление может произойти уже через одну-две недели – так было с сотрудником РФС Давидом Беровым, первым заболевшим коронавирусом в России.

    • 25-летний Ругани стоит на рынке 19 миллионов евро.
    • Игроком интересовался «Зенит».
    • Сезон в Серии А приостановлен как минимум до апреля.

    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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    12.03.2020 01:12
    Комментарии15
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      Рейтинг: +243

      кто там 13 часов назад

      Сколько тут вирусологов разбирающихся в короновирусе.

      Даёшь прям тут блог - идёте заражаетесь короновирусом и ведёте блог как живётся с ним(ну а чё, чего ж бояться, от гриппа ж больше умерло(и не важно что короновирус относительно молодой))0

      А затем(если выживете) можете ещё одну теорию заговоров раскрыть. Некоторые считают что СПИДа/ВИЧ не существует и им крайне тяжело заразиться, может вы то же из таких?) За одно и хайпанёте.

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      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad 13 часов назад

      Тут вот запрещают по 5000 собираться, боятся, что вдруг кто-то больной придёт, хотя по данным - в Москве нет заражённых.
      А здесь - Целый клуб с больным. А как нам говорили - коронавирус передаётся через предметы, поэтому мойте руки. Неужели никто больше не заболел? Может никто с Ругани не здоровался? Не общался?
      По тем новостям, которыми пугают народ, уже весь Ювентус должен был вымереть.)))
      За-то Китай хорошо скупает акции за копейки.)))

      0
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      Рейтинг: +784

      Rus9I 15 часов назад

      Раздули из обычного гриппа проблему всемирного масштаба.
      Скоро от аллергии, начнем целые страны закрывать....

      1
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      Рейтинг: +155

      Все_тот_же_Юве > Rus9I 14 часов назад

      коронавирусы это не грипп. учи матчасть.

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      Рейтинг: +784

      Rus9I > Все_тот_же_Юве 14 часов назад

      Да в том то и дело, мне не важно что это.
      Искусственный ажиотаж вокруг очередной болезни!
      Есть много других болезней, от которых умирают больше людей во всем мире, и что теперь?!

      2
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      Рейтинг: +1035

      Стаz > Все_тот_же_Юве 12 часов назад

      Смертность от грипп чуть более 1,5%, от короны около 3%, для вируса хорошая статистика, действительно есть много болезней с более высоким процентом смертности

      0
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      Рейтинг: +440

      dimar > Rus9I 6 часов назад

      ага, особенно если тебе больше 60 лет, то смерть с вероятностью 30% Подумаешь какая мелочь. Действительно на пустом месте раздули.(сарказм)

      0
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      Рейтинг: +784

      Rus9I > dimar 28 минут назад

      Блин, я иногда думаю что у нас, дожить до 60 это уже удача!)))

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      Рейтинг: +454

      Tyler_Stark 16 часов назад

      Всех игроков Юве с семьями на лечение в Россию)

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      Рейтинг: +38234

      portero 18 часов назад

      Просто очень мало кому тесты делают, основная масса получает диагноз ОРВИ и через недельку здоровы.

      0
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      Рейтинг: +440

      dimar > portero 6 часов назад

      4к тест стоить сделать. Да половина вообще его себе позволить не может.

      0
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      Рейтинг: +39

      kl0d 21 час назад

      У Ругани болезнь проходит бессимптомно. Лечение при коронавирусе - симптоматическое.
      Так что лечение по любому будет правильным)) фейковирус

      2
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      Рейтинг: +168

      Doktor Dik 22 часа назад

      Скорейшего выздоровления Даниэлю Ругани!!! Не смотря на футбольные пристрастия болельщиков, здоровья, только здоровья!!!

      5
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      Рейтинг: +9945

      KLIM777 22 часа назад

      Ничего страшного! Пусть лечиться и другим рассказывает, что нужно делать при этом.

      1
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      Рейтинг: +29

      Nikoo 23 часа назад

      Скорейшего выздоровления!

      4
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