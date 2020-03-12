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  • ⚠️ У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

⚠️ У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

12 марта 2020, 01:12
14

Очередной футболист заболел коронавирусной инфекцией. Речь идет о защитнике «Ювентуса» Даниэле Ругани, туринцы официально объявили о диагнозе.

Ругани уже изолировали; составляется список лиц, с которыми футболист в последнее время контактировал. Игрок был в заявке на последний матч «Ювентуса» против «Интера».

При правильном лечении выздоровление может произойти уже через одну-две недели – так было с сотрудником РФС Давидом Беровым, первым заболевшим коронавирусом в России.

  • 25-летний Ругани стоит на рынке 19 миллионов евро.
  • Игроком интересовался «Зенит».
  • Сезон в Серии А приостановлен как минимум до апреля.

Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Ругани Даниэле
Комментарии (14)
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Nikoo
1583964824
Скорейшего выздоровления!
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Doktor Dik
1583969861
Скорейшего выздоровления Даниэлю Ругани!!! Не смотря на футбольные пристрастия болельщиков, здоровья, только здоровья!!!
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kl0d
1583971251
У Ругани болезнь проходит бессимптомно. Лечение при коронавирусе - симптоматическое. Так что лечение по любому будет правильным)) фейковирус
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portero
1583983560
Просто очень мало кому тесты делают, основная масса получает диагноз ОРВИ и через недельку здоровы.
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Tyler_Stark
1583988160
Всех игроков Юве с семьями на лечение в Россию)
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Rus9I
1583994181
Раздули из обычного гриппа проблему всемирного масштаба. Скоро от аллергии, начнем целые страны закрывать....
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Владислав Vlad
1583999892
Тут вот запрещают по 5000 собираться, боятся, что вдруг кто-то больной придёт, хотя по данным - в Москве нет заражённых. А здесь - Целый клуб с больным. А как нам говорили - коронавирус передаётся через предметы, поэтому мойте руки. Неужели никто больше не заболел? Может никто с Ругани не здоровался? Не общался? По тем новостям, которыми пугают народ, уже весь Ювентус должен был вымереть.))) За-то Китай хорошо скупает акции за копейки.)))
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кто там
1584001302
Сколько тут вирусологов разбирающихся в короновирусе. Даёшь прям тут блог - идёте заражаетесь короновирусом и ведёте блог как живётся с ним(ну а чё, чего ж бояться, от гриппа ж больше умерло(и не важно что короновирус относительно молодой))0 А затем(если выживете) можете ещё одну теорию заговоров раскрыть. Некоторые считают что СПИДа/ВИЧ не существует и им крайне тяжело заразиться, может вы то же из таких?) За одно и хайпанёте.
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Hektor 84
1584192254
Наверно поэтому наши клубы из еврокубков повылетали, чтоб на матчи в Европу не ездить.
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