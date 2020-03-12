⚠️ У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

Очередной футболист заболел коронавирусной инфекцией. Речь идет о защитнике «Ювентуса» Даниэле Ругани, туринцы официально объявили о диагнозе.

Ругани уже изолировали; составляется список лиц, с которыми футболист в последнее время контактировал. Игрок был в заявке на последний матч «Ювентуса» против «Интера».

При правильном лечении выздоровление может произойти уже через одну-две недели – так было с сотрудником РФС Давидом Беровым, первым заболевшим коронавирусом в России.