«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов

«Галатасарай» близок к соглашению с «Миланом» о трансфере Рафаэля Леау за 45 миллионов евро. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы продолжают обсуждать детали сделки. Турецкая сторона также должна согласовать условия личного контракта с игроком – переговоры с его окружением уже ведутся.
«Галатасарай» активно продвигает сделку и намерен довести ее до завершения.
- Рафаэль Леау, вингер «Милана» и сборной Португалии, выступает за итальянский клуб с 2019 года.
- Его контракт с «россонери» рассчитан до 2028 года.
- На прошлой неделе «Галатасарай» купил у «Локомотива» полузащитника Алексея Батракова.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо