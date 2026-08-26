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  • «Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов

«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов

26 августа, 20:46
3

«Галатасарай» близок к соглашению с «Миланом» о трансфере Рафаэля Леау за 45 миллионов евро. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы продолжают обсуждать детали сделки. Турецкая сторона также должна согласовать условия личного контракта с игроком – переговоры с его окружением уже ведутся.

«Галатасарай» активно продвигает сделку и намерен довести ее до завершения.

  • Рафаэль Леау, вингер «Милана» и сборной Португалии, выступает за итальянский клуб с 2019 года.
  • Его контракт с «россонери» рассчитан до 2028 года.
  • На прошлой неделе «Галатасарай» купил у «Локомотива» полузащитника Алексея Батракова.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Турция. Суперлига Италия. Серия А Милан Галатасарай Леау Рафаэль Батраков Алексей
Комментарии (3)
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DeStar
1787782051
сарай че новый псж?)
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aldo conte
1787899964
Да у них денег - куры не клюют.
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paracetamol
1788074312
Батрак мелковато выглядит в сравнении. Да ну чё взять с батрака? 😄
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