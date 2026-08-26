«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов

«Галатасарай» близок к соглашению с «Миланом» о трансфере Рафаэля Леау за 45 миллионов евро. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы продолжают обсуждать детали сделки. Турецкая сторона также должна согласовать условия личного контракта с игроком – переговоры с его окружением уже ведутся.

«Галатасарай» активно продвигает сделку и намерен довести ее до завершения.