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  • «Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде

«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде

21 августа, 13:18
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«Ювентус» объявил о расторжении контракта с полузащитником Артуром Мело по договоренности с футболистом.

«Удачи в будущем!» – говорится в сообщении итальянского клуба.

Туринцы купили бразильца у «Барселоны» в 2020 году за 80 миллионов евро.

Он провел за «Ювентус» 63 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

  • С сентября 2022 года Мело играл на правах аренды за «Ливерпуль», «Фиорентину», «Жирону» и «Гремио».
  • В этом году 30-летний хавбек провел за бразильский клуб 23 встречи, отметился 1 голом и 1 ассистом.

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Источник: страница «Ювентуса» в соцсети X
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Трансферы Ювентус Гремио
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80 млн. евро коту под хвост.
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