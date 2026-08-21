«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде

«Ювентус» объявил о расторжении контракта с полузащитником Артуром Мело по договоренности с футболистом.
«Удачи в будущем!» – говорится в сообщении итальянского клуба.
Туринцы купили бразильца у «Барселоны» в 2020 году за 80 миллионов евро.
Он провел за «Ювентус» 63 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- С сентября 2022 года Мело играл на правах аренды за «Ливерпуль», «Фиорентину», «Жирону» и «Гремио».
- В этом году 30-летний хавбек провел за бразильский клуб 23 встречи, отметился 1 голом и 1 ассистом.
Источник: страница «Ювентуса» в соцсети X