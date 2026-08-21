«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде

«Ювентус» объявил о расторжении контракта с полузащитником Артуром Мело по договоренности с футболистом.

«Удачи в будущем!» – говорится в сообщении итальянского клуба.

Туринцы купили бразильца у «Барселоны» в 2020 году за 80 миллионов евро.

Он провел за «Ювентус» 63 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.