Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона

Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз пропустит от двух с половиной до трех месяцев из-за травмы.
Турецкий футболист получил повреждение во время гостевого матча с «Фрозиноне» в 1-м туре Серии А, в котором туринцы победили со счетом 1:0. Его заменили на 69-й минуте встречи.
У Йылдыза подозревали перелом плюсневой кости стопы, и дальнейшие тесты подтвердили диагноз. Вингеру почти наверняка потребуется операция.
В «Ювентусе» надеются, что футболист сможет восстановиться до ноябрьской паузы на матчи сборных.
- 21-летний Йылдыз принадлежит клубу из Турина с июля 2022 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport