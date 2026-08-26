Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона

Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз пропустит от двух с половиной до трех месяцев из-за травмы.

Турецкий футболист получил повреждение во время гостевого матча с «Фрозиноне» в 1-м туре Серии А, в котором туринцы победили со счетом 1:0. Его заменили на 69-й минуте встречи.

У Йылдыза подозревали перелом плюсневой кости стопы, и дальнейшие тесты подтвердили диагноз. Вингеру почти наверняка потребуется операция.

В «Ювентусе» надеются, что футболист сможет восстановиться до ноябрьской паузы на матчи сборных.