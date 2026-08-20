Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти получил растяжение мышцы во время товарищеского матча с молодежной командой. Травму нанес болельщик.

По ходу игры, согласно традиции, на поле вышли болельщики «Ювентуса», чтобы пообщаться с футболистами. Один из фанатов решил ускориться, поскользнулся – и получился подкат сзади в Гатти.

Федерико рискует пропустить матч 1-го тура Серии А против «Фрозиноне».