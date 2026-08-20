Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти получил растяжение мышцы во время товарищеского матча с молодежной командой. Травму нанес болельщик.
По ходу игры, согласно традиции, на поле вышли болельщики «Ювентуса», чтобы пообщаться с футболистами. Один из фанатов решил ускориться, поскользнулся – и получился подкат сзади в Гатти.
Федерико рискует пропустить матч 1-го тура Серии А против «Фрозиноне».
- В прошлом сезоне «Ювентус» финишировал шестым.
- Встреча с «Фрозиноне» состоится 23 августа.
- 28-летний Гатти провел восемь матчей за сборную Италии.
Источник: Corriere dello Sport