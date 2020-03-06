Сотрудник РФС Беров вылечился от коронавируса

Работник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса. Вскоре он покинет лечебное учреждение.
«Первый заболевший (сотрудник РФС Беров) коронавирусом в Москве выздоровел, скоро выпишут», – приводит сведения от мэрии Москвы бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
- В конце февраля Беров вернулся с отдыха из Италии.
- Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1.
- По всему миру от коронавируса скончалось более 2000 человек.
Источник: телеграм-канал Василия Конова