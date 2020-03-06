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Сотрудник РФС Беров вылечился от коронавируса

6 марта 2020, 20:17
16

Работник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса. Вскоре он покинет лечебное учреждение.

«Первый заболевший (сотрудник РФС Беров) коронавирусом в Москве выздоровел, скоро выпишут», – приводит сведения от мэрии Москвы бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

  • В конце февраля Беров вернулся с отдыха из Италии.
  • Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1.
  • По всему миру от коронавируса скончалось более 2000 человек.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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Hektor 84
1583515644
Та что то быстро. Может коронавируса и не было вовсе.
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LOKOfanatik19
1583517978
Россия Граничит с Китаем - 0 зараженных, Италия 100 умерших уже.... Что за Чушь, может в России и не знают что такое КОРОНАвирус???
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Krd123
1583519437
Да раздутая это инфа, чисто из экономических целей. Китай придушить захотели, а за ним и все остальные последыши, мы в том числе.
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Алехсбургер.
1583520201
Счастливая..Звезда Давида...
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paracetamol
1583521104
А бациллоносителем остался?
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Владислав Vlad
1583523101
А я сегодня читал новости от мэрии Москвы, так там сказано, что вообще нет ни одного случая заболевания. Интересно, а сколько человек умерло от осложнений после гриппа, от старости и от плохого иммунитета за то же время, за которое умерли люди от короновируса??? Думаю, что цифра будет почти такой же.) Т.к. сейчас всех умерших от чего-либо записывают, как умерших от короновируса.
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AHTUNGBOL
1583523944
Слишком показушное выздоровление получилось у наших..., поделиться рецептом не хотят с остальными??...
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ufos73
1583527550
Понос с короновирусом перепутали?
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Lilipyt
1583527939
от коронавируса лечатся быстрее чем от гриппа ОРВИ
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