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    Сотрудник РФС Беров вылечился от коронавируса

    Работник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса. Вскоре он покинет лечебное учреждение.

    «Первый заболевший (сотрудник РФС Беров) коронавирусом в Москве выздоровел, скоро выпишут», – приводит сведения от мэрии Москвы бывший руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • В конце февраля Беров вернулся с отдыха из Италии.
    • Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1.
    • По всему миру от коронавируса скончалось более 2000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5150

      paracetamol 8 минут назад

      А бациллоносителем остался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1968

      Борат 23 минуты назад

      Спасибо глушакову с чесноком !!!
      Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +292

      Алехсбургер. 23 минуты назад

      Счастливая..Звезда Давида...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      Krd123 36 минут назад

      Да раздутая это инфа, чисто из экономических целей. Китай придушить захотели, а за ним и все остальные последыши, мы в том числе.

      0
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      Рейтинг: +802

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Россия Граничит с Китаем - 0 зараженных, Италия 100 умерших уже.... Что за Чушь, может в России и не знают что такое КОРОНАвирус???

      1
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      Рейтинг: +1399

      Hektor 84 1 час назад

      Та что то быстро. Может коронавируса и не было вовсе.

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      Рейтинг: +4008

      Добрый Бобер > Hektor 84 1 час назад

      Дык молодой, иммунитет есть.

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