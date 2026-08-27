Вендел ответил на критику Орлова

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на критическое высказывание со стороны Геннадия Орлова.
После воскресного поражения от «Спартака» (0:2) комментатор заявил: «Спасибо Венделу и Барриосу за прежние победы, но если уже не тянете – освобождайте место».
«😮😮😮😮😮😮😮😮😮», – написал бразилец в комментариях к публикации со словами Орлова в соцсетях.
- Известно, что «Зенит» несколько раз блокировал переходы Вендела в бразильские клубы.
- У него контракт с сине-бело-голубыми до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
- Статистика хавбека в составе зенитовцев: 186 матчей, 23 гола, 40 ассистов.
Источник: «Бомбардир»