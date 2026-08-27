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Вендел ответил на критику Орлова

27 августа, 16:04
11

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на критическое высказывание со стороны Геннадия Орлова.

После воскресного поражения от «Спартака» (0:2) комментатор заявил: «Спасибо Венделу и Барриосу за прежние победы, но если уже не тянете – освобождайте место».

«😮😮😮😮😮😮😮😮😮», – написал бразилец в комментариях к публикации со словами Орлова в соцсетях.

  • Известно, что «Зенит» несколько раз блокировал переходы Вендела в бразильские клубы.
  • У него контракт с сине-бело-голубыми до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
  • Статистика хавбека в составе зенитовцев: 186 матчей, 23 гола, 40 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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партизан84
1787837318
раньше он только считал плохо, теперь еще и с буквами беда?
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...уефан
1787837519
...ну-что, Геннадий Сергеевич, думаю, что пора на помощь Бубнова тебе звать...
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ScarlettOgusania
1787837611
Вендел от критики Орлуши офигел, по "честным" нарко-глазам видно...🙄🤣
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Бумбраш
1787837673
Послал,как и сырожу посылает...вы даже пострич бариоса не можете,бегает по полю просто Мария с косичками,что уж про игру говорить
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САДЫЧОК
1787837860
Орлов, впрочем как и все старикашки типа Гершковича, Понамарева и др типов Желчные завистливые и просто безмозглые люди.Передайте этому Орлову, что Вендел и Барриос лидеры команды и без них с Дельфином и привозилой Дивеевым и физруком Зенит будет Уфой!
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Бумбраш
1787838631
То ли дело игрок зинки Геннадий Орлов тянул.. Зинка из анала не вылезла,жила там
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rash1959
1787844109
Да посмотрите на эти два е--- (лица). Там написано: не е--те нам наши чёрные мозги.
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