Вендел ответил на критику Орлова

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на критическое высказывание со стороны Геннадия Орлова.

После воскресного поражения от «Спартака» (0:2) комментатор заявил: «Спасибо Венделу и Барриосу за прежние победы, но если уже не тянете – освобождайте место».

«😮😮😮😮😮😮😮😮😮», – написал бразилец в комментариях к публикации со словами Орлова в соцсетях.