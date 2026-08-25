Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов дал совет Семаку, как вернуть «Зенит» в чемпионскую гонку

Орлов дал совет Семаку, как вернуть «Зенит» в чемпионскую гонку

25 августа, 18:52
5

Комментатор Геннадий Орлов заявил о необходимости радикальных изменений в составе «Зенита» после поражения от «Спартака» в пятом туре РПЛ.

«Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...

И основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно. К тем, кто повязки друг другу передает.

Не спорю, у тех же Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас.

Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь – освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать?

На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других.

У этого «Зенита» нет атаки. Есть отдельные исполнители. Глушенков – прекрасный игрок, Педро, Луис Энрике – тоже. Но ведь нужно иметь и связующее звено. Где центр поля? Где эффективный центральный полузащитник?

Функционал Джона Джона мне пока непонятен. Пока он никакого впечатления не производит.

Проблема еще и в том, что у Вендела и Барриоса большие зарплаты. Наверняка возникнут вопросы: а почему люди с такими контрактами сидят на лавке?

И тут уже все зависит от воли Семака, от его готовности пойти на риск. Если он хочет бороться за чемпионство, ему нужно уже сейчас принимать решительные меры по составу«, – сказал Орлов.

  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

Еще по теме:
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов» 23
Орлов объяснил, почему «Зенит» так часто бьет пенальти 11
Орлов прояснил ситуацию с Глушенковым в сборной России: «К нему нужно относиться с уважением» 20
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1787673623
А МОЖЕТ СЕМАК должен уходить ????
Ответить
Триумфальный
1787675297
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Император Бомжей
1787675687
У Локомотива нет денег, говорят Галактионов уходи. У Зенита очень много денег, говорят Семак уходи. Че как быть то?))) Нищий Локомотив достойно в том году отыграл с русскими парнями. Зенит стал чемпионом и выиграл супер кубок! Че делать то, как быть, почему они должны уйти то?
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1787677510
Откуда характер без мяса! Семак деградировал уже и хочет отдохнуть
Ответить
Garrincha58
1787680190
Совет один сменить пол состава постепенно сразу не получится и само собой этим должен заниматься другой тренерский штаб других решений быть не может, если тренер три года топчется на одном и том же месте, имея ввиду нет игры, а игры нет, тогда он должен уйти
Ответить
Главные новости
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
4
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
9
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+