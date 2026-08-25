Орлов дал совет Семаку, как вернуть «Зенит» в чемпионскую гонку

Комментатор Геннадий Орлов заявил о необходимости радикальных изменений в составе «Зенита» после поражения от «Спартака» в пятом туре РПЛ.

«Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...

И основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно. К тем, кто повязки друг другу передает.

Не спорю, у тех же Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас.

Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь – освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать?

На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других.

У этого «Зенита» нет атаки. Есть отдельные исполнители. Глушенков – прекрасный игрок, Педро, Луис Энрике – тоже. Но ведь нужно иметь и связующее звено. Где центр поля? Где эффективный центральный полузащитник?

Функционал Джона Джона мне пока непонятен. Пока он никакого впечатления не производит.

Проблема еще и в том, что у Вендела и Барриоса большие зарплаты. Наверняка возникнут вопросы: а почему люди с такими контрактами сидят на лавке?

И тут уже все зависит от воли Семака, от его готовности пойти на риск. Если он хочет бороться за чемпионство, ему нужно уже сейчас принимать решительные меры по составу«, – сказал Орлов.