Орлов дал совет Семаку, как вернуть «Зенит» в чемпионскую гонку

Комментатор Геннадий Орлов заявил о необходимости радикальных изменений в составе «Зенита» после поражения от «Спартака» в пятом туре РПЛ.
«Я никак не пойму, почему такая расхлябанность-то? Несобранность... Либо некоторым футболистам «Зенита» не хватает уже мотивации, им все надоело. Либо они физически не готовы. Хотя мы же говорим о первом тайме...
И основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно. К тем, кто повязки друг другу передает.
Не спорю, у тех же Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас.
Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь – освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать?
На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других.
У этого «Зенита» нет атаки. Есть отдельные исполнители. Глушенков – прекрасный игрок, Педро, Луис Энрике – тоже. Но ведь нужно иметь и связующее звено. Где центр поля? Где эффективный центральный полузащитник?
Функционал Джона Джона мне пока непонятен. Пока он никакого впечатления не производит.
Проблема еще и в том, что у Вендела и Барриоса большие зарплаты. Наверняка возникнут вопросы: а почему люди с такими контрактами сидят на лавке?
И тут уже все зависит от воли Семака, от его готовности пойти на риск. Если он хочет бороться за чемпионство, ему нужно уже сейчас принимать решительные меры по составу«, – сказал Орлов.
- «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
- Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
- Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».