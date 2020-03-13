Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    В Италии за день от коронавируса умерло 250 человек. Заразились и ряд игроков Серии А

    В Италии люди продолжают умирать от коронавируса. За прошедший день зафиксировано 250 смертей от инфекции, информирует AFP. Это рекордный показатель – ранее за один день от коронавируса столько людей не умирало.

    Заражены и ряд футболистов Серии А. Вирус найден у пятерых игроков «Сампдории», у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

    • Серия А остановлена как минимум до апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
    • Примеры чемпионатов, которые не остановили, – РПЛ, ФНЛ, турецкая Суперлига.

    Источник: AFP news agency

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2020 20:19
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9965

      KLIM777 13 часов назад

      а всего сколько за день умерло людей? Надо вообще запретить алкоголь, табак и наркотики

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +403

      КрымForever > KLIM777 10 часов назад

      Ты вообще понимаешь что такое ЭПИДЕМИЯ? За Первую Мировую закололи и настреляли 10 миллионов, а позже испанский грипп свел в могилу уже 50 миллионов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3530

      3a zenit 14 часов назад

      а есть вообще видео заражённых или только одни жертвы в сми.Типо такая зараза и в инете нехера нет,люди ролики должны потоком сливать в сеть.Подозрительно это всё.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3046

      InterMilLano1908 > 3a zenit 3 часа назад

      Я в китае живу,и лично у моей девушки знакомая умерла в Шеньчжене...30лет,не курила,не пила....при бабках...там за неделю в больнице платила около 150тысяч руб, около месяца там лежала...ну ну просто вирус

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38307

      portero 14 часов назад

      Средний возраст 69 лет, начинается от 51 года до 70лет 46%, пойду принимать дезинфекцию, в группе риска всё же. Да и людей с кашлем слишком часто встречаю... пока все меры словоблудие, тесты больным не делают на коронавирус.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1546

      alarm 15 часов назад

      тем временем, некоторые тарасовские мyдилы хрюкают здесь, что это всё фигня, обычный ОРВИ, и вообще вирус - это всё было спланировано против спартака.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      Oldtrafford83 > alarm 3 часа назад

      Ты всё шутки шутишь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      JI e x a 15 часов назад

      РПЛ, ФНЛ )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2291

      Борат 15 часов назад

      По ходу всем хана !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3725

      vladik12 15 часов назад

      Дональд, твой пранк вышел из-под контроля! Сливай уже противоядие от своей короны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +997

      FENIX-SL > vladik12 15 часов назад

      да да
      американцы во всем виноваты!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      moskowcity-petrv > vladik12 14 часов назад

      Копай глубже,родшильды,рокфеллеры и тд.живут в горах швейцарии и прореживают население)..,дональд пешка...

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75286
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru