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  • В Италии за день от коронавируса умерло 250 человек. Заразились и ряд игроков Серии А

В Италии за день от коронавируса умерло 250 человек. Заразились и ряд игроков Серии А

13 марта 2020, 20:19
7

В Италии люди продолжают умирать от коронавируса. За прошедший день зафиксировано 250 смертей от инфекции, информирует AFP. Это рекордный показатель – ранее за один день от коронавируса столько людей не умирало.

Заражены и ряд футболистов Серии А. Вирус найден у пятерых игроков «Сампдории», у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

  • Серия А остановлена как минимум до апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
  • Примеры чемпионатов, которые не остановили, – РПЛ, ФНЛ, турецкая Суперлига.

Источник: AFP news agency
Италия. Серия А
Комментарии (7)
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vladik12
1584120067
Дональд, твой пранк вышел из-под контроля! Сливай уже противоядие от своей короны.
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JI e x a
1584121444
РПЛ, ФНЛ )))
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portero
1584124205
Средний возраст 69 лет, начинается от 51 года до 70лет 46%, пойду принимать дезинфекцию, в группе риска всё же. Да и людей с кашлем слишком часто встречаю... пока все меры словоблудие, тесты больным не делают на коронавирус.
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3a zenit
1584126169
а есть вообще видео заражённых или только одни жертвы в сми.Типо такая зараза и в инете нехера нет,люди ролики должны потоком сливать в сеть.Подозрительно это всё.
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