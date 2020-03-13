В Италии за день от коронавируса умерло 250 человек. Заразились и ряд игроков Серии А

В Италии люди продолжают умирать от коронавируса. За прошедший день зафиксировано 250 смертей от инфекции, информирует AFP. Это рекордный показатель – ранее за один день от коронавируса столько людей не умирало.
Заражены и ряд футболистов Серии А. Вирус найден у пятерых игроков «Сампдории», у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
- Серия А остановлена как минимум до апреля.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
- Примеры чемпионатов, которые не остановили, – РПЛ, ФНЛ, турецкая Суперлига.
Источник: AFP news agency