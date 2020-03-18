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21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
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3
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20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
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20:00
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19:50
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19:42
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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19:23
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1
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
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18:33
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5
18:21
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18:10
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16:43
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Карлос Дунга
Тренер
Имя
Карлос
Фамилия
Дунга
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 октября 1963
Статистика
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Статистика по турнирам
Кубок Америки 2016
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Бразилия. Серия А 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Бразилия
3
1
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.06.2016
Бразилия
0 : 0
Эквадор
09.06.2016
Бразилия
7 : 1
Гаити
13.06.2016
Бразилия
0 : 1
Перу
18 марта 2020
01:00
Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»
21 июня 2016
04:10
Тите – новый главный тренер сборной Бразилии
2
16 июня 2016
00:52
Тите станет новым главным тренером сборной Бразилии
2
14 июня 2016
21:44
Официально: Дунга отправлен в отставку
10
18:59
Дунга в ближайшее время будет отправлен в отставку
2
9 июня 2016
06:41
Дунга: «Коутиньо провел выдающийся матч»
18 мая 2016
10:41
Неймар может лишиться капитанской повязки в сборной Бразилии
1
5 мая 2016
22:35
Сени и Паулиста станут помощниками Дунги в сборной Бразилии
1 апреля 2016
11:42
Дунга близок к увольнению из сборной Бразилии
8
26 марта 2016
10:52
Дунга: «В одном тайме играла Бразилия, в другом – Уругвай»
4
7 марта 2016
06:04
Травмированного Кака в сборной Бразилии заменит Фирмино
1
3 марта 2016
17:48
Дунга вызвал Халка на ближайшие матчи сборной
7
23 февраля 2016
17:09
Дунга: «Бразильцы, переехавшие в Китай, будут получать больше критики»
1
6 января 2016
12:43
Неймар, Миранда и Аллисон вызваны в сборную Бразилии на ОИ-2016
7 декабря 2015
19:26
Дунга: «Пришло время Неймара»
1
1 декабря 2015
23:58
Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»
7
17 ноября 2015
13:51
Кариока может быть вызван в сборную Бразилии
5
11 ноября 2015
20:23
Дунга: «Неймар сейчас является одним из лучших в мире»
2
21 октября 2015
15:47
Дунга находится на грани увольнения
29 сентября 2015
10:46
Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии
3
17 сентября 2015
20:48
Кафу станет помощником Дунги в сборной Бразилии
17:50
Халк снова получил вызов в сборную Бразилии
4
5 сентября 2015
20:25
Неймар сможет сыграть с Коста-Рикой и США
12:00
Дунга: «С нами Неймар быстрее наберет кондиции»
10:31
Дуглас Коста: «В сборной буду конкурировать с Неймаром»
1
01:24
Неймар в порядке и сможет играть
15.06.2016 12:55
Крах избранных. Причины очередного провала сборной Бразилии
Бразильцы снова потерпели поражение на крупном турнире, не выйдя в плей-офф Кубка Америки. Сборную традиционно относят к сильнейшей в мире, но результата нет. «Бомбардир» разбирается, где бразильцы нашли такую глубокую яму.
7
01.04.2016 21:30
Бразилия может остаться без тренера, а Сычев – без футбола. Грустный дайджест
Маурисио хочет получить российское гражданство. «ПСЖ» пытается сохранить Ибрагимовича. «Спартак» не стал подписывать Доку. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
19.04.2017 19:00
«Благодарю за это Бога». Почему Бразилия снова в порядке
1:7 в полуфинале домашнего ЧМ заставили бразильцев пересмотреть взгляды на жизнь и футбол. Обновленная сборная выносит всех подряд и отобралась на ЧМ за 4 тура до финиша. Блог Vanity Fair о тех, кто поднял Бразилию с колен.
2
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