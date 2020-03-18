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Карлос Дунга
Карлос Дунга
Бразилия
31 октября 1963 (63)
Тренер
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Публикации
Calciomercato: Покеттино, Эмери и Жардим – в шорт-листе «Фиорентины»
2020.03.18 01:00
Тите – новый главный тренер сборной Бразилии
2016.06.21 04:10
2
Тите станет новым главным тренером сборной Бразилии
2016.06.16 00:52
2
Официально: Дунга отправлен в отставку
2016.06.14 21:44
9
Дунга в ближайшее время будет отправлен в отставку
2016.06.14 18:59
2
Дунга: «Коутиньо провел выдающийся матч»
2016.06.09 06:41
Неймар может лишиться капитанской повязки в сборной Бразилии
2016.05.18 10:41
1
Сени и Паулиста станут помощниками Дунги в сборной Бразилии
2016.05.05 22:35
Дунга близок к увольнению из сборной Бразилии
2016.04.01 11:42
8
Дунга: «В одном тайме играла Бразилия, в другом – Уругвай»
2016.03.26 10:52
3
Травмированного Кака в сборной Бразилии заменит Фирмино
2016.03.07 06:04
1
Дунга вызвал Халка на ближайшие матчи сборной
2016.03.03 17:48
7
Дунга: «Бразильцы, переехавшие в Китай, будут получать больше критики»
2016.02.23 17:09
1
Неймар, Миранда и Аллисон вызваны в сборную Бразилии на ОИ-2016
2016.01.06 12:43
Дунга: «Пришло время Неймара»
2015.12.07 19:26
1
Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»
2015.12.01 23:58
7
Кариока может быть вызван в сборную Бразилии
2015.11.17 13:51
5
Дунга: «Неймар сейчас является одним из лучших в мире»
2015.11.11 20:23
2
Дунга находится на грани увольнения
2015.10.21 15:47
Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии
2015.09.29 10:46
3
Кафу станет помощником Дунги в сборной Бразилии
2015.09.17 20:48
Халк снова получил вызов в сборную Бразилии
2015.09.17 17:50
4
Неймар сможет сыграть с Коста-Рикой и США
2015.09.05 20:25
Дунга: «С нами Неймар быстрее наберет кондиции»
2015.09.05 12:00
Дуглас Коста: «В сборной буду конкурировать с Неймаром»
2015.09.05 10:31
1
Неймар в порядке и сможет играть
2015.09.05 01:24
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