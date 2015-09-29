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Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии

29 сентября 2015, 10:46
3

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Дунга вызвал на товарищеские игры с Доминиканской республикой и Гаити нападающего ЦСКА Витиньо, который играет на правах аренды в «Интернасионале».

Вратари – Эдерсон («Бенфика», Португалия), Уилсон («Атлетику Минейру»);

Защитники – Майкон («Ливорно», Италия), Зека («Санотос»), Венделль («Байер», Германия), Дуглас Сантос («Атлетику Минейру»), Марлон («Флуминенсе»), Лусау («Сан-Паулу»), Дория («Гранада», Испания), Эли («Милан», Италия);

Полузащитники – Лукас Силва («Марсель», Франция), Родригу Кайо («Сан-Паулу»), Фред («Шахтер», Украина), Уолес («Гремиу»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Вальдивия («Интернасионал»);

Нападающие – Кенеди («Челси», Англия), Витиньо («Интернасионал»), Габриэл Хесус («Палмейрас»), Луан («Гремиу»), Габигол («Сантос»), Винисиус Араужо («Крузейру»).

Напомним, что в олимпийском футбольном турнире принимаю участие игроки не старше 23 лет, а также до трех футболистов старшего возраста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Олимпиада Весь мир Бразилия ЦСКА Интернасьонал Витиньо Дунга Карлос
Комментарии (3)
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Gwynbleidd
1443515986
Удачи ему! Будем надеется еще окрепнет и заиграет в ЦСКА!
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FKulagin
1443519083
Растёт пацан, ждём...!
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