Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Дунга вызвал на товарищеские игры с Доминиканской республикой и Гаити нападающего ЦСКА Витиньо, который играет на правах аренды в «Интернасионале».

Вратари – Эдерсон («Бенфика», Португалия), Уилсон («Атлетику Минейру»);

Защитники – Майкон («Ливорно», Италия), Зека («Санотос»), Венделль («Байер», Германия), Дуглас Сантос («Атлетику Минейру»), Марлон («Флуминенсе»), Лусау («Сан-Паулу»), Дория («Гранада», Испания), Эли («Милан», Италия);

Полузащитники – Лукас Силва («Марсель», Франция), Родригу Кайо («Сан-Паулу»), Фред («Шахтер», Украина), Уолес («Гремиу»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Вальдивия («Интернасионал»);

Нападающие – Кенеди («Челси», Англия), Витиньо («Интернасионал»), Габриэл Хесус («Палмейрас»), Луан («Гремиу»), Габигол («Сантос»), Винисиус Араужо («Крузейру»).

Напомним, что в олимпийском футбольном турнире принимаю участие игроки не старше 23 лет, а также до трех футболистов старшего возраста.