Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга прокомментировал свое решение не вызывать нападающего «Зенита» Халка и защитника «Реала» Марсело на ближайшие матчи национальной команды. Наставник не считает, что поступил с этими футболистами жестоко.

«Нет. Я поступил справедливо, исходя из своего видения игры. Я откровенно говорю футболистам, что им необходимо доказывать, что они достойны выходить на поле. Не собираюсь возиться с ними, как с детьми. Мне нужны победы, а не оправдания», – говорит Дунга.