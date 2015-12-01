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  • Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»

Дунга: «Я не собираюсь возиться с Халком и Марсело, как с детьми»

1 декабря 2015, 23:58
7

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга прокомментировал свое решение не вызывать нападающего «Зенита» Халка и защитника «Реала» Марсело на ближайшие матчи национальной команды. Наставник не считает, что поступил с этими футболистами жестоко.

«Нет. Я поступил справедливо, исходя из своего видения игры. Я откровенно говорю футболистам, что им необходимо доказывать, что они достойны выходить на поле. Не собираюсь возиться с ними, как с детьми. Мне нужны победы, а не оправдания», – говорит Дунга.

Источник: Terra
Бразилия Бразилия Зенит Реал Марсело Халк Дунга Карлос
Комментарии (7)
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Red-White Sakhalin
1449020219
Вот это поворот..
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С-Пб on-line
1449037780
Как травмированные появятся из основного состава, заговорит по-другому
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Gold of Spartak
1449043570
Просто ротирует. И как раз "типо" воспитывает. Якобы не зазнавайтесь
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FanatSerj
1449044561
Черчесова включил...
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zenit747
1449046468
Хах, лол, половина состава никчемных ноунеймов, а игроков, приносящих результат и пользу в своих клубах, ему не нужны.. Прям как история Дзюбы и Капелло
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Drunkeschon
1449071872
ДЭБИЛЪ=)
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Garrincha58
1449124309
ну в принципе его понять можно ведь в сб.Бразилии на каждое место по несколько игроков и Халк возможно не устраивает его тк Халк не самый крутой в Бразилии это мы тут его вознесли до небес и то только за ЛЧ а в ЧР он не очень как и вся команда тоесть захочет играет захочет нет Марсело уже не молод есть у них и молодые не хуже защитники
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