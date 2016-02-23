Дунга: «Бразильцы, переехавшие в Китай, будут получать больше критики»

Главный тренер сборной Бразилии Дунга прокомментировал массовый отъезд игроков сборной Бразилии в Китай. По словам наставника, переехавшим футболистам придется больше работать, чтобы добиться вызова в национальную команду.

"Поговорю с теми игроками, которые уехали играть в менее популярных лигах. Им придется самостоятельно больше заботиться о своем физическом состоянии, больше тренироваться, чтобы вызываться в сборную Бразилии. Кроме того, им придется приезжать на один-два дня раньше остальных из-за дальности перелетов. Также эти игроки должны быть готовы получать больше критики. Если они продолжат играть хорошо, то ничего страшного не произойдет. В противном случае их будут ругать, так как они играют в Китае", - сказал он.