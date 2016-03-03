Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дунга вызвал Халка на ближайшие матчи сборной

3 марта 2016, 17:48
7

Главный тренер сборной Бразилии Дунга вызвал игрока "Зенита" Халка на матчи отборочного цикла чемпионата мира—2018 со сборными Уругвая (26 марта, Ресифи) и Парагвая (30 марта, Асунсьон).

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Марсело Гроэ ("Гремио"), Алиссон ("Интернасьонал"), Диего Алвес ("Валенсия");

защитники: Давид Луис, Маркиньос (оба — "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Жил ("Шаньдун Лунэн"), Данило ("Реал"), Дани Алвес ("Барселона"), Филипе Луис ("Атлетико"), Алекс Сандро ("Ювентус");

полузащитники: Луис Густаво ("Вольфсбург"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гоань"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Оскар, Виллиан (оба — "Челси"), Лукас Лима ("Сантос"), Кака ("Орландо Сити"), Дуглас Коста ("Бавария");

нападающие: Неймар ("Барселона"), Халк ("Зенит"), Рикардо Оливейра ("Сантос").

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия Зенит Халк Дунга Карлос
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxOfMobbDeep
1457018681
Вот зачем китайцев вызывать?
Ответить
REDWHITE_
1457020292
хулк уже кончился, как футболист
Ответить
Garrincha58
1457021253
может за ум возьмется или вообще филонить будет дескать и так вызвали чего ж-опу рвать
Ответить
Schicko_008
1457022093
Жонас из Бенфики забил 26 голов в этом сезоне, где он? А Тьяго Силва поломался что ли?
Ответить
Главные новости
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
2
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
4
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
3
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
7
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
11
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
Все новости
Все новости
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
11
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
130
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
3
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
7
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
4
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+