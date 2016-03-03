Дунга вызвал Халка на ближайшие матчи сборной

Главный тренер сборной Бразилии Дунга вызвал игрока "Зенита" Халка на матчи отборочного цикла чемпионата мира—2018 со сборными Уругвая (26 марта, Ресифи) и Парагвая (30 марта, Асунсьон).

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари: Марсело Гроэ ("Гремио"), Алиссон ("Интернасьонал"), Диего Алвес ("Валенсия");

защитники: Давид Луис, Маркиньос (оба — "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Жил ("Шаньдун Лунэн"), Данило ("Реал"), Дани Алвес ("Барселона"), Филипе Луис ("Атлетико"), Алекс Сандро ("Ювентус");

полузащитники: Луис Густаво ("Вольфсбург"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гоань"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Оскар, Виллиан (оба — "Челси"), Лукас Лима ("Сантос"), Кака ("Орландо Сити"), Дуглас Коста ("Бавария");

нападающие: Неймар ("Барселона"), Халк ("Зенит"), Рикардо Оливейра ("Сантос").