Дунга: «В одном тайме играла Бразилия, в другом – Уругвай»

Главный тренер сборной Бразилии Дунга недоволен тем, как его команда провела второй тайм матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем (2:2). В дебюте встречи бразильцы забили два мяча, однако гости счет сравняли.

«Мы начали хорошо, контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме мы уже были более статичны, без былого движения. Уругвай этим воспользовался. В одном тайме играла Бразилия, в другом – Уругвай. Не так просто действовать против Суареса и Кавани. Они усложнят жизнь любому сопернику», – сказал он.