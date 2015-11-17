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Кариока может быть вызван в сборную Бразилии

17 ноября 2015, 13:51
5

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга готов вернуться к кандидатуре бывшего полузащитника московского «Спартака» Рафаэля Кариоки, который сейчас выступает на родине за «Атлетико Минейро». Стороны уже вступили в переговоры: координатор сборных Жилмар Грималди сделал звонок главному тренеру «Атлетико Минейро» Левиру Кульпи, чтобы получить информацию об игроке.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном возвращении Кариоки в «Спартак». Прошедшим летом полузащитник заключил контракт на четыре года с «Атлетико Минейро». Бразильский клуб выкупил у «Спартака» 50% прав на игрока.

Источник: ESPN
Бразилия. Серия А Бразилия Атлетико Минейро Спартак Бразилия Кариока Дунга Карлос
Комментарии (5)
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Tri
1447757834
Может ему ещё и золотой мяч дать)))
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srg38
1447761652
тогда и Валеру с ним вместе))
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апоголлл
1447769745
не ну допустим такой исход .в атлетико он играет неплохо.но не факт что он заиграет тут.
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MrVanes-Zenit
1447771879
Переговоры по возвращению в сборную? Ясно
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grihakr
1447831005
да это чтобы цену поднять и спихнуть подальше
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