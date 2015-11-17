Кариока может быть вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга готов вернуться к кандидатуре бывшего полузащитника московского «Спартака» Рафаэля Кариоки, который сейчас выступает на родине за «Атлетико Минейро». Стороны уже вступили в переговоры: координатор сборных Жилмар Грималди сделал звонок главному тренеру «Атлетико Минейро» Левиру Кульпи, чтобы получить информацию об игроке.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном возвращении Кариоки в «Спартак». Прошедшим летом полузащитник заключил контракт на четыре года с «Атлетико Минейро». Бразильский клуб выкупил у «Спартака» 50% прав на игрока.