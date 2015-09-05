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    Дуглас Коста: «В сборной буду конкурировать с Неймаром»

    Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста рассказал, что его не смущает конкуренция с Неймаром, ведь в «Баварии» хавбек соперничает за место в составе с не менее великими футболистами.

    «Я обещаю бразильским болельщикам, что постараюсь больше рисковать и показать им тот же футбол, который я демонстрирую в «Баварии».

    В «Шахтере» я играл справа, но сборная теперь нуждается во мне на левом фланге. Мне придется конкурировать с Неймаром.

    Неймар – великий игрок, но в «Баварии» я соперничаю с Роббеном и Рибери. Пусть это будет здоровая конкуренция.

    Я хочу иметь свое место в сборной, и если Неймар мой конкурент номер один, то пусть будет так. Я сделаю все возможное», – сказал Коста.

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    05.09.2015 10:31
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    Комментарии (2)
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    Mandarin_misha
    1441458943
    Молодец! Желаю ему стать номером 1!
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    ologreds
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