Дуглас Коста: «В сборной буду конкурировать с Неймаром»

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста рассказал, что его не смущает конкуренция с Неймаром, ведь в «Баварии» хавбек соперничает за место в составе с не менее великими футболистами.

«Я обещаю бразильским болельщикам, что постараюсь больше рисковать и показать им тот же футбол, который я демонстрирую в «Баварии».

В «Шахтере» я играл справа, но сборная теперь нуждается во мне на левом фланге. Мне придется конкурировать с Неймаром.

Неймар – великий игрок, но в «Баварии» я соперничаю с Роббеном и Рибери. Пусть это будет здоровая конкуренция.

Я хочу иметь свое место в сборной, и если Неймар мой конкурент номер один, то пусть будет так. Я сделаю все возможное», – сказал Коста.