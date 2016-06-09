Дунга: «Коутиньо провел выдающийся матч»

Главный тренер сборной Бразилии Дунга остался доволен результатом матча со сборной Гаити, особенно отметив игру Филиппе Коутиньо, отметившегося хет-триком.

«По сравнению с первым матчем мы сделали огромный шаг вперед. Гаити – не такая слабая сборная, как может показаться по итоговому счету на табло. Сборной Перу пришлось нелегко в матче с ними.

Коутиньо провел выдающийся матч. Я разговаривал с ним перед игрой, и он сумел проявить себя, как я его и просил.

Следующий матч с Перу? Бразилия всегда должна играть на победу», – приводит слова Дунги AS.

Матч второго тура группового этапа Кубка Америки Бразилия – Гаити закончился со счетом 7:1.