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Официально: Дунга отправлен в отставку

14 июня 2016, 21:44
9

Главный тренер сборной Бразилии Дунга был уволен со своего поста. Специалист отправлен в отставку из-за неудовлетворительного результата на Кубке Америки-2016, сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Для Дунги это второй приход в «селесао». Тренер возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год и с 2014 года. Дунга выиграл со сборной Кубок Америки-2007 и Кубок Конфедераций-2009. На ЧМ-2010 Бразилия дошла до четвертьфинала, где уступила Голландии. На Кубке Конфедераций-2015 команда дошла до четвертьфинала, а в этом году завершила свои выступления на групповом этапе.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Бразилия Дунга Карлос
Комментарии (9)
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порт
1465929957
Нет результата, нет работы.
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roman230582
1465930065
Бразилия в последние годы не та
Ответить
KingRey21
1465930609
Давно нужно было гнать этого самодурка!!!
Ответить
lekseij2007
1465931619
Неужели?!! Раньше не ясно было , что он самодур.
Ответить
maksspartak
1465932408
да как то неудивительно ))
Ответить
JUVENTINO-666
1465938801
Давно пора
Ответить
Red-White Sakhalin
1465949299
Бразилы при нем вообще не показывали свой уровень, так, что решение очень даже правильное..
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Tri
1465988787
Бразилия сейчас выглядит слабее даже нашей сборной, Сколари им тренером нужен.
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