Официально: Дунга отправлен в отставку

Главный тренер сборной Бразилии Дунга был уволен со своего поста. Специалист отправлен в отставку из-за неудовлетворительного результата на Кубке Америки-2016, сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Для Дунги это второй приход в «селесао». Тренер возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год и с 2014 года. Дунга выиграл со сборной Кубок Америки-2007 и Кубок Конфедераций-2009. На ЧМ-2010 Бразилия дошла до четвертьфинала, где уступила Голландии. На Кубке Конфедераций-2015 команда дошла до четвертьфинала, а в этом году завершила свои выступления на групповом этапе.