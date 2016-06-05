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    Карлос Дунга - статистика

    Тренер
    Имя Карлос
    Фамилия Дунга
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 31 октября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бразилия 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.06.2016 Бразилия 0 : 0 Эквадор
    09.06.2016 Бразилия 7 : 1 Гаити
    13.06.2016 Бразилия 0 : 1 Перу
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