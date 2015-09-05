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    Дунга: «С нами Неймар быстрее наберет кондиции»

    Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга считает, что принял верное решение, вызвав нападающего Неймара на товарищеские матчи со сборными Коста-Рики (5 сентября) и США (8 сентября). Напомним, форвард был дисквалифицирован на четыре официальных матча после удаления в игре с Колумбией (0:1) на Кубке Америки-2015.

    «В «Барселоне» он бы тренировался со считанным количеством человек, потому что почти все игроки вызваны в сборные. С нами он быстрее наберет кондиции, кроме того, это добавит ему взаимопонимания с партнерами на будущее. Неймар обязательно сыграет, уверяю вас», – сказал Дунга.

    Источник: AS

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    05.09.2015 12:00
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