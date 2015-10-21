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    Дунга находится на грани увольнения

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга находится в шаге от увольнения со своего поста. Федерация футбола Бразилии может объявить о таком решении из-за неудачного выступления национальной команды на Кубке Америки и в стартовавшей квалификации ЧМ-2018.

    14 ноября бразильцы сыграют в отборочном матче против Аргентины в Буэнос-Айресе, который может стать решающим для 51-летнего тренера. В случае неудовлетворительного результата Дунга будет отправлен в отставку.

    Напомним, что Дунга возглавил сборную Бразилии после чемпионата мира-2014.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 15:47
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